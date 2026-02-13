Rahapulassa kärvistelevä Metsähallituksen luontopalvelut sai merkittävän lahjoituksen retkikohteiden kunnostukseen Retkeilytarvikkeita myyvä yritys lahjoitti yli 100 000 euroa luontokohteiden varusteluun.

Lahjoituksella kunnostetaan muun muassa Evon retkeilyalueen laavuja. Kuva: Sanne Katainen

Metsä | Luontomatkailu Jukka Hämäläinen

Partioaitan viime vuoden ympäristöbonus-lahjoitusten suurin potti, 55 000 euroa, on myönnetty Metsähallituksen retkeilykohteille. Niistä Pyhä-Luoston kansallispuiston Ukko-kodan ja käymälän kunnostus saa 32 500 euroa, ja Evon retkeilyalueella kunnostetaan taukopaikkoja 22 500 eurolla.

Metsähallituksen luontopalvelujen rahoitus on supistunut merkittävästi, minkä vuoksi se on joutunut tekemään karsintaa retkikohteissaan. Luontopalvelut ei pysty enää valtion rahoituksella ylläpitämään kaikkia nykyisiä reittejä ja niiden taukopaikkoja. Lisäksi se on joutunut vähentämään henkilöstöään.

Metsähallituksen luontopalvelut saa ottaa vastaan yksityisiä lahjoituksia, jotka kohdennetaan sinne, mihin valtion budjettirahoitus ei riitä, Partioaitta perustelee.

Seuraavaksi suurimmat avustukset saivat Suomen Latu (12 000 euroa) Saariselän Kiilopään ulkokuntosalin ja maisemakeinun toteuttamiseen, Eläkeliitto (10 000) lähimetsät ja polut paremmiksi -projektiin, Pidä Lappi Siistinä ry (10 000) Urho-Kekkosen kansallispuiston Nuorttin retkeilyreitin kunnostukseen ja Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö (10 000) retkeilyreitin rakentamiseen.

Pienemmät lahjoitukset menivät pitkospuiden rakentamiseen Ylitornion–Pellon Luonto ry:lle, tulipaikan rakennukseen jyväskyläläiselle Reippaat Pojat ry:lle, kodan uudistamiseen Riistaveden Vaarunvartijoille, Lintutornin kunnostukseen Pirkanmaan lintutieteelliselle yhdistykselle, kodan rakennukseen Vaasan Latu ry:lle ja ulkoilureitin kunnostukseen Olavin retkeilijät ry:lle Savonlinnaan.

Varmuusrahastoksi akuuttia tukea tarvitseville hankkeille jätettiin 5 000 euroa.

Partioaitta kysyi keväällä 2025 suomalaisilta vinkkejä kohteista, jotka kaipaavat kunnostusta tai huolenpitoa. Lahjoituskohteiden valinnassa auttoi asiantuntijaraati, johon kuuluivat Suomen Ladun va. toiminnanjohtaja Panu Könönen, Metsähallituksen luontopalveluiden yhteyspäällikkö Harri Karjalainen ja toimittaja Mikko “Peltsi” Peltola. Karjalainen jääväsi itsensä Metsähallitusta koskevissa päätöksissä.

Jaettava summa oli 116 309 euroa, joka on prosentti Partioaitan 365-klubilaisten ostoksista vuonna 2025. Ympäristöbonus jaettiin nyt 11. kerran.