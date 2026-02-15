Siirry pääsisältöön
Avaisiko tämä yhteistyö vientiovet suomalaiselle naudanlihalle?
Ultraprosessoitu ruoka voi muuttaa aivojen rakennetta – vältä erityisesti näitä tuotteita
Omia vai naapurilta ostettuja? Polttopuun alkuperä vaikuttaa myyntitulojen verotukseen
Jos metsänomistaja ostaa naapuriltaan puuta ja myy sen klapeina, on myyntitulo maatalouden tuloa.
Metsä
|
Kodin talous
15.2.2026
05:00
Anni-Sofia Hoppi
Artikkelin aiheet
polttopuu
verotus
metsätalous
maatalous
myyntitulo
Aarre
