Hirvikoirien kouluttamiseen ja kokeiden järjestämiseen sallittu aika poikkeaa hirvieläinten metsästysajoista
Hirvieläinten metsästykseen käytettävien koirien kouluttaminen ja kokeiden järjestäminen on sallittua joulukuun loppuun.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Erä
13.2.2026
22:01
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
hirvikoirien koulutus
koirakokeet
hirvieläinten metsästys
Suomen riistakeskus
metsästyslaki
Jaa
