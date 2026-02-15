Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Sellun sivuvirroille arvoa: Biohartseista saa kestäviä ja kierrätettäviä tuulivoimaloiden lapoja, veneitä ja mailoja
Tilaajalle | Omia vai naapurilta ostettuja? Polttopuun alkuperä vaikuttaa myyntitulojen verotukseen