Suden kiintiöpyynnin yhteydessä tutkituista 66 näytteestä kolme on tunnistettu koirasudeksi Suden kiintiöpyynnin saaliista on DNA-analyysin perusteella tunnistettu kolme koirasutta. Koirasudet on poistettu saalisseurannasta ja metsästys jatkuu alueilla, joilla koirasudet saatiin saaliiksi.

Kaksi koirasutta oli aiemmin tuntemattomia yksilöitä. Kuva: Timo Heikkala

Metsästäjät ovat toimittaneet kiintiöpyynnissä kaadetuista susista DNA-näytteitä Luonnonvarakeskukseen. Nyt on tutkittu niiden metsästettyjen susien näytteet, jotka on toimitettu Luken laboratorioon maanantaihin 12. tammikuuta mennessä.

Kaikkiaan tutkittiin 66 saalisnäytettä, joista 62:n analyysi onnistui. Kaikki kolme koirasutta löydettiin alueilta, jotka oli määritelty etukäteen koirasusialueiksi. Näitä olivat Kaakkois-Suomen, Kaskinen-Närpiön ja Peurainnevan kiintiöalueet.

Niitä koskevat saalistiedot on poistettu susien kiintiöpyynnin saalisseurannasta. ja koirasusisaaliista on viestitty kyseisten yksilöiden ampujille.

”Kolmen koirasuden poistuminen lisääntyvästä kannasta kolmelta eri alueelta on hieno juttu ja tärkeää alueiden susikannan lajipuhtauden säilyttämiseksi”, kertoo erikoistutkija Mia Valtonen Lukesta tiedotteessa.

Neljästä epäonnistuneesta näytteestä kolme on peräisin Kaakkois-Suomessa saaliiksi saaduista eläimistä. Alueella on edelleen kiintiötä jäljellä. Yksi epäonnistunut näyte on Rekikosken kiintiöalueelta, joka ei ole oletettu koirasusialue.

Valtosen mukaan epäonnistuneet näytteet analysoidaan uudelleen seuraavassa analyysiajossa, ja niiden tulokset saadaan vielä kevään aikana. Kiintiömetsästys ehtii kuitenkin päättyä ennen kuin seuraavien analyysien tulokset ovat valmiita.

Suomen riistakeskuksen riistapäällikkö Visa Eronen muistuttaa, että koirasusien poistoon on mahdollista käyttää myös poikkeuslupamenettelyä, joka ei ole riippuvainen kiintiömetsästyksestä.

Koirasusi Koirasusi on lainsäädännössä määritelty haitalliseksi vieraslajiksi, joka uhkaa susikannan elinvoimaisuutta ja geneettistä puhtautta. Lisäksi suden ja koiran risteymät voivat olla puhtaita susia kesympiä, mikä lisää riskejä sekä susikannalle että ihmisille. Koirasudet on poistettava luonnosta, jotta ne eivät pääse lisääntymään ja risteytymään susien kanssa.

Nyt tehdyissä analyyseissä on keskitytty ainoastaan lajintunnistukseen eli siihen, onko kyseessä puhdas susi vai koirasusi. Koirasudet pystytään tällä hetkellä tunnistamaan aina kolmannen polven takaisinristeymiin suteen saakka.

Todettujen koirasusien osalta on tehty myös yksilötunnistus, ja yksilöiden tiedot on päivitetty Luken Luonnonvaratieto-sivustolle taulukkoon tunnistetuista koirasusista. Analysoiduista koirasusiyksilöistä kaksi oli entuudestaan tuntemattomia ja yksi jo aiemmin tunnistettu.

Muiden metsästyksessä saaliiksi saatujen eläinten tarkemmat yksilöntunnistukset julkaistaan viimeistään susikanta-arvion julkaisun yhteydessä kesäkuussa.