Kolme Suomen suosituinta koirarotua ovat alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan metsästyskoiria
Joka seitsemäs rekisteröity koira on metsästyskoira. Suosituimpia metsästyskoirarodut ovat maaseudulla.
Tilaajalle
Metsä
|
Erä
23.1.2026
19:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
Kennelliitto
metsästyskoirat
koirien rekisteröinnit
labradorinnoutaja
Koira
Lemmikkieläimet
Metsästys
Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta
Koirarodut
