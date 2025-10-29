Valkoposkihanhien muutto venyy tavallista myöhäisemmäksi Syysmuutto on ollut keskiarvoa selvästi myöhäisempi ja myös sen loppuvaihe näyttää pitkittyvän.

Jaa Kuuntele

Valkoposkihanhia Tuusulassa 28. lokakuuta. Kuva: Kimmo Haimi

Metsä | Luonto Eija Vallinheimo

Kulunut viikko ei tuonut juuri edistänyt valkoposkihanhien muuttoa. Valkoposkihanhia muuttosummat olivat tällä viikolla vaatimattomia.

Vesisateet, vastaiset tuulet ja lämpö eivät ole saaneet valkoposkihanhia jatkamaan matkaansa. Kauempana tundralla puhaltavat kohta myötätuulet ja sieltä lähtevät loput hanhet muuttomatkalle.

BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan viikon suurin kerääntymä havaittiin 25.10. Kärkölässä, jossa oli 25 000 lepäilevää ja ruokailevaa valkoposkihanhea.

Yli kahden tuhannen kerääntymiä havaittiin vielä Tohmajärven Värtsilästä Kirkkonummelle liki kahdellakymmenellä paikalla.

Valkoposkihanhen ja monen muun arktisella alueella pesivän vesi- ja rantalinnun syysmuutto on ollut keskiarvoa selvästi myöhäisempi.

Tundralla pesimäkausi pääsi alkamaan kylmien säiden vuoksi tavallista myöhemmin, mutta suurin syy myöhäiseen syysmuuttoon ovat olleet lämpimät ja vastatuuliset säät.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistisen mukaan suursäätila Suomessa pysyy menneen viikon kaltaisena, eli lauha etelänpuoleinen tuuli vallitsee sekä yleisesti on sateista, sumua ja matalalla roikkuvaa pilveä.

Koistinen arvelee, että jos rajan takana vielä on hanhia, ne siirtyvät Suomeen, mutta voivat helposti pysähtyä tänne harmaan tihkuiseen leutoon syyssäähän. Sään puolesta näyttää siltä, että viimeisten hanhiparvien lähtö venyy tänä syksynä myöhäiseksi.

Tiedot hanhitilanteesta perustuvat Birdlifen ja Pohjois-Karjalan ely-keskuksen yhteistyöhön.