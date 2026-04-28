Häpeä kannattaa heittää romukoppaan – lisää rollaattoreita luontopoluille! Rollaattori on apuväline, joka auttaa liikkumaan. Sitä ei kannata jättää eteiseen pölyttymään ainakaan häpeän vuoksi, Suvi Jylhänlehto kirjoittaa.

Keväinen Koitelinkoski houkuttaa retkeilemään. Sahansaaren pitkospuut on hiljattain muokattu esteettömiksi. Kuva: Suvi Jylhänlehto

Ikänsä luonnossa liikkunut äitini ryhtyi hiljattain käyttämään rollaattoria terveysvaivojen vuoksi. Hän huomasi, että apuväline on nimensä mukaisesti apuväline, joka auttaa häntä liikkumaan – eikä liikkumista rajoittava kapistus.

On helpompi liikkua paikasta toiseen, kun ei tarvitse koko ajan pelätä, että tasapaino pettää.

Lämpimän ja aurinkoisen kevätsään ansiosta päätimme äitini ja lasteni kanssa suunnata Kiimingin Koitelinkoskelle. Siellä on hiljattain investoitu leveisiin reitteihin, joiden avulla Sahansaaren koskiluontoon pääsee tutustumaan niin lastenvaunujen, pyörätuolin kuin rollaattorin avulla.

Oma keski-ikäisyyteni konkretisoitui, kun täytyi pitää silmällä sekä vilkkaita lapsia, jotka saattaisivat hetkenä minä hyvänsä molskahtaa veteen, että omaa, uutta liikkumistapaa vielä harjoittelevaa äitimuoriani.

Luonnossa liikkuminen kolmen sukupolven voimin kuitenkin palkitsee. Oli vaikuttavaa tuijotella virtaavaa vettä pienen patikoinnin päätteeksi ja syödä samalla eväitä.

Perheenjäsenten keskinäiset kiistat eivät mene niin herkästi tunteisiin, kun kaikilla on tilaa telmiä, eikä korkeaksi yltyvä äänitasokaan ulkona haittaa. Aurinko elvyttää ja ulkoilu tuo unen illalla.

Ei voi olla kuin kiitollinen, että esteettömyyteen on viime vuosina satsattu monissa luontokohteissa. Se mahdollistaa luonnosta nauttimisen monille ihmisryhmille.

Metsähallituksen ylläpitämältä Luontoon.fi-sivustolta pystyy hakemaan luontokohteita, joilla on esteettömiä reittejä. Valtaosa reiteistä on lyhyitä, kilometrin–parin pituisia. Esteettömät reitit vaativat ylläpitäjältä erityistä huoltoa, jotta reitit todella ovat kuljettavissa apuvälineiden kanssa.

Tarvetta olisi kuitenkin myös pidemmille ja vaativimmille esteettömille reiteille, sillä monet pyörätuolilla liikkuvat ovat hyväkuntoisia ja kaipaavat haastetta ja monipuolisia luontoelämyksiä siinä missä vammattomatkin. Esimerkiksi paraurheilija Jasmine Repo on puhunut aiheesta sosiaalisessa mediassa.

Pisimmät esteettömät reitit ovat Metsähallituksen mukaan noin neljän kilometrin pituisia. Sellaisia ovat esimerkiksi Liesjärven Peukaloisen polku ja Sanginjoen Loppulan kierros.

Tietäen julkisen talouden säästöpaineet, en tässä kirjoituksessa kehtaa vaatia lisää esteettömiä reittejä, vaan kannustan kaikkia käyttämään jo olemassa olevia.

Haluan rohkaista kaikkia, joita rollaattorin käyttö mietityttää, tarttumaan apuvälineeseen. Häpeäntunne kannattaa ainakin heittää romukoppaan.

Lisää rollaattoreita luontopoluille!