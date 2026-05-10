Näin valmistat kuusenkerkistä herkullista siirappia Kuusenkerkät ovat pian parhaimmillaan. Juttu on julkaistu alun perin kesäkuussa 2025.

Itse tehty kerkkäsiirappi on mainio herkkulahja. Kuva: Anni-Sofia Hoppi

Anni-Sofia Hoppi

Kuusien oksien päissä näkyy parhaillaan nuoria vuosikasvaimia eli kerkkiä.

Kerkkien paras keruuaika sijoittuu yleensä touko–kesäkuun vaihteeseen. Sesonki kestää parista viikosta kuukauteen, joten keruun kanssa kannattaa olla nopea.

Kerkät ovat makoisimmallaan kauden alussa, jolloin ne ovat vaaleanvihreitä ja noin 3–5 sentin pituisia. Pidempiäkin kerkkiä voi kerätä. Kun neulaset muuttuvat tummemman vihreiksi ja kovemmiksi, on keruukausi päättynyt.

Kerkkien keruu on nopeinta varttuneista ja hoidetuista kuusitaimikoista. Teiden varsilta kerkkiä ei pidä poimia. Poimiminen ei vaikuta puun kasvuun, kun niitä kerää puusta tasaisesti enintään kolmasosan.

Kuusenkerkkien kerääminen ei kuulu jokaisenoikeuksiin, joten siihen tarvitaan maanomistajan lupa, jos kyseessä ei ole oman pihan tai metsäpalstan kuusi.

Kuusenkerkkiä voi käyttää sellaisenaan esimerkiksi salaattiin ja smoothieen. Käyttökautta voi kuitenkin pidentää tekemällä kerkistä pidempään säilyvää siirappia. Kerkkiä voi kerätä myös talteen pakkaseen.

Kuusenkerkkäsiirapin valmistaminen on sinänsä helppoa, sillä se vaatii vain kerkkiä, vettä ja sokeria. Liottamiseen ja keittämiseen pitää kuitenkin varata runsaasti aikaa.

Kuusenkerkkäsiirapin ohje Tarvittavat ainekset: 5–6 l kuusenkerkkiä, vettä ja noin kilo sokeria. Valmistus: Huuhtele kerkät ja pane ne kattilaan. Kaada kylmää vettä niin paljon, että kerkät juuri ja juuri peittyvät. Anna liota yön yli. Keitä kerkkiä liotusvedessään noin 2 tuntia. Siivilöi seos. Tässä vaiheessa nestettä tulisi olla 1 ½–2 litraa. Lisää sokeria noin 1/2 kg liemilitraa kohden. Keitä seosta pari tuntia. Hämmennä seosta silloin tällöin, ettei liemi pala pohjaan. Mitä pidempään keität, sitä paksumpaa siirappia saat. Voit maustaa valmiin siirapin esimerkiksi sitruunamehulla tai vaniljalla. Kaada kuuma siirappi kuumennettuihin lasipurkkeihin. Sulje kannet. Lähde: Martat

Valmis siirappi on väriltään punaruskeaa. Jos siirappiin haluaa paahteisemman maun, kannattaa osa taloussokerista korvata ruokosokerilla. Siirappi säilytetään jääkaapissa.

Siirappia voi myös maustaa esimerkiksi vaniljalla tai sitruunalla. Sitä voi tarjota kastikkeena esimerkiksi jäätelön, marjojen, lättyjen ja juustojen kanssa tai riistaruokien lisäkkeenä.