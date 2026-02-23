Itä-Suomessa jäät tavallista ohuempia Jään päällä olevan eristävän lumikerroksen paksuuntuminen ovat hidastaneet uuden jään muodostumista.

Jään kantavuus olisi hyvä varmistaa kairaamalla reikä. Kuva: Jyrki Luukkonen

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Jäiden vahvistuminen on jatkunut helmikuussa, mutta viime viikkoina muutokset jäänpaksuuksissa ovat olleet pääosin pieniä. Jään ja erityisesti jään päällä olevan eristävän lumikerroksen paksuuntuminen ovat hidastaneet uuden jään muodostumista.

Suomen ympäristökeskuksen jäätilanneraportin mukaan helmikuun 20. päivänä jäätä oli Itä-Suomessa 25–45 cm, Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 30–50 cm ja Lapissa enimmäkseen 50–70 cm.

Useimmilla mittauspaikoilla suurin osa jäästä oli kovaa teräsjäätä, eli jään laatu on yleisesti hyvää.

Itä-Suomessa jään kokonaispaksuus on monella järvellä selvästi pienempi kuin tähän aikaan talvesta yleensä. Sen sijaan monella Länsi-Suomen järvellä ja paikoitellen Lapissakin jää on keskimääräistä paksumpaa.

SYKE muistuttaa, että jääpeite voi olla läpi talven petollisen heikkoa erityisesti virtapaikoissa, kapeikoissa sekä ojien, putkien purkupaikkojen ja railojen lähellä. Lumipeite jäällä estää heikkojen alueiden havainnointia, eikä jään kantavuutta muutenkaan voi nähdä silmämääräisesti.

Jään kantavuus tulisi aina varmistaa esimerkiksi kairan tai metallikärkisen jääsauvan avulla. Jään kantavuus arvioidaan kirkkaasta ja kovasta teräsjäästä, jota on oltava vähintään 5–10 cm koko kulkureitillä, jotta jää kantaa yksin kävelevän ihmisen. Syken julkaiseman jäätilannekartan antamia tuloksia ei voi yleistää koko vesistön alueelle. Jään laatu ja paksuus vaihtelevat suuresti eri vesistöissä ja samankin järven eri kohdissa.