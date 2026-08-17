Tuliko ilves pihaan? Toimi näinIlvekset tulevat Suomessa nyt väkisinkin lähemmäs ihmistä. Koulumatkalla olevalle lapselle tutkija ei näe ilveksessä vaaraa.TilaajalleLue artikkelin tiivistelmä
Artikkelin aiheet
- Luonnonvarakeskuksen Annika Herrero sanoo, että ilvekselle pitää antaa tilaa poistua eikä sitä pidä lähestyä. Jos ilveksen haluaa lähtevän, kannattaa tehdä meteliä. Herreron mukaan ilves ei ole ihmiselle vaarallinen, eikä hän näe koulumatkalla olevalle lapselle vaaraa.
- Ilves voi tappaa kissoja ja joskus pihakoiria, mutta Annika Herreron mukaan koiravahingot ovat harvinaisia ja liittyvät usein metsästyskoiriin. Tämän syksyn kanta-arvio on piirun alle 4 000 ilvestä, ja kanta on mittaushistorian suurin.
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