Tässä esitys kanalintujen metsästysajoistaMetsäkanalintujen kannat vaihtelevat vuosittain merkittävästi, mikä otetaan huomioon niiden metsästysajoissa.
Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt esitykset metsäkanalintujen vuotuisista metsästysajoista syksyn metsästyskaudelle. Koska kannat vaihtelevat vuosittain merkittävästi, otetaan vaihtelu huomioon niiden metsästysajoissa.
MMM:n esitys perustuu Luonnonvarakeskus Luken tuoreisiin riistakolmiolaskentojen tuloksiin sekä Suomen riistakeskuksen valmistelemaan esitykseen tarkemmista alueellisista ja lajikohtaisista metsästysajoista.
Metsästyskausi alkaa 10. syyskuuta. Lausunnot MMM:n esityksestä tulee antaa viimeistään 20.8.
Metson hyvä vuosi Lapissa, Koillismaalla ja Pohjois-Karjalassa, joten esityksessä sen talvimetsästysalue laajenee.
Riistakolmilaskennan tulosten perusteella Luke arvioi metsäkanalintujen kantojen tasaantuneet usean vuoden vähenemisen jälkeen. Lajien ja alueiden välillä on kuitenkin suuria eroja.
Muun muassa metson kanta kasvoi kuusi prosenttia ja on tänä vuonna monin paikoin Pohjois- ja Itä-Suomessa erittäin hyvällä tasolla.
Metson hyvä vuosi Lapissa, Koillismaalla ja Pohjois-Karjalassa, joten esityksessä sen talvimetsästysalue laajenee.
Metson pitkä metsästysaika 10.9.–10.12. ja urosmetson talvimetsästys 10.1.–31.1. sallittaisiin paikoin rajatuissa kunnissa osissa Kainuun, Lapin, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntia.
Maan etelä- ja lounaisosissa metson ja teeren kannat ovat laskentojen mukaan heikentyneet.
Etelä-Savon maakunnassa metson metsästysaika olisi edelleen metsästysasetuksen mukainen 10.9.–10.12. Muualla maassa metsästysaikaa lyhennettäisiin pääosin 10. marraskuuta saakka ja itäisessä Suomessa pääosin 10. joulukuuta saakka.
Kokonaan Metson metsästys kiellettäisiin Varsinais-Suomessa, jossa kanta on heikentynyt.
Teerikanta on säilynyt Luken mukaan samalla hyvällä keskimääräisellä tasolla. Erityisesti kanta on runsastunut Kainuussa.
Huipussaan teerikanta ei kuitenkaan ole. Tästä syystä lajin talvimetsästystä ei sallittaisi tänä vuonna lainkaan.
Suuressa osassa maata teeren metsästysaikaa lyhennettäisiin kahteen kuukauteen eli 10. marraskuuta saakka. Keski-Suomessa ja Uudellamaalla metsästysaikaa lyhennettäisiin yhteen kuukauteen.
Lapin maakuntaan kuuluvissa rajatuissa kunnissa metsästys sallittaisiin kolmen kuukauden ajan.
Kokonaan teeren metsästys kiellettäisiin Varsinais-Suomessa, jossa kanta on heikentynyt.
Pyyn ja riekkojen määrä Suomessa laski koko maassa 15 prosenttia.
Pyyn ja riekkojen määrä Suomessa laski koko maassa 15 prosenttia.
Riekkokanta on kuitenkin jatkanut Ylä-Lapissa keskimääräisellä tasolla, joten lajin metsästystä ei rajoitettaisi Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa.
Koska riekon kanta on muualla maassa pääosin edelleen heikentynyt, metsästys kiellettäisiin kokonaan edelleen viime vuoden tapaan.
Pyyn metsästysaikaa rajoitettaisiin koko maassa joko lokakuun tai marraskuun 10. päivään asti. Kokonaan sen metsästys kiellettäisiin viime vuoden tapaan Kymenlaakson maakunnassa.
Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia juttuvinkkejä sähköpostiisi kerran viikossa tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat