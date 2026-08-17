Sateinen sää auttaa Belgian suurimman maastopalon sammutustöissäBelgian itäosassa riehuva palo ehti tuhota noin 3000 hehtaaria maastoa.
Sateinen sää on maanantaina auttanut Belgian lähihistorian suurimman maastopalon sammutustöissä. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva palo ehti tuhota noin 3 000 hehtaaria maastoa.
Paikallisten viranomaisten mukaan palo ei enää uhkaa levitä Saksan puolelle. Sammutustyöt jatkuvat yhä noin 500 palopelastajan ja sotilaan voimin.
Naapurimaa Saksa on sanonut lähettävänsä apuun kaksi sammutuskopteria. Myös muut maat ovat lähettäneet helikoptereita auttamaan sammutustöissä.
Perjantaina Hautes Fagnesin luonnonpuistossa syttynyttä paloa kuvailtiin jo lauantaina pahimmaksi massa yli sataan vuoteen. Palon syttymissyy ei ole tiedossa.
Euroopassa on viime aikoina riehunut useita maastopaloja. Sadat palopelastajat esimerkiksi Espanjassa ja Portugalissa työskentelevät yhä useiden maastopalojen sammuttamiseksi.
Kreikassa paikalliset viranomaiset kertoivat maanantaina, että Ateenan lähellä Salamiksen saarella sunnuntaina levinneet palot on saatu pääosin sammutettua. Paloissa ehti kuolla ainakin kaksi siviiliä.Artikkelin aiheet
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