Metsä Group houkuttelee omistajajäseniään puukaupoille hintatakuullaHintatakuulla tarjotaan yhtiön mukaan puukauppoja pohtivalle metsänomistajalle taloudellista turvaa.
Metsä Group vuodeksi kuitupuun rajattoman hintatakuun tarjoaa omistajajäsenilleen. Kampanja koskee yhtiön nykyisien ja uusien omistajajäsenten 17.8.–15.10.2026 tekemiä puukauppoja.
Hintatakuulla tarjotaan yhtiön mukaan metsänomistajalle taloudellista turvaa. Kuitupuusta maksettavaa hintaa tarkistetaan, jos kaupantekohetken jälkeen hinnat nousevat vuoden 2027 syyskuun loppuun mennessä. Mahdollinen lisätili maksetaan metsänomistajalle vuoden 2027 joulukuussa.
”Hintojen laskiessa metsänomistajan saama puukauppamaksu ei kuitenkaan pienene”, yhtiö korostaa tiedotteessaan.
Tämän lisäksi yhtiö kertoo maksavansa omistajajäsenilleen kampanjan ajan euron lisäbonuksen jokaiselle tukki- ja kuitupuukuutiometrille.
Bonus maksetaan tavallisen bonuksen päälle, ja sen voi lunastaa rahana seuraavan puukaupan yhteydessä tai käyttää esimerkiksi metsänhoitotöiden maksamiseen.
”Nyt on erinomainen hetki varmistaa metsien tuleva kasvu ja elinvoimaisuus tekemällä puukauppa. Samalla pidetään puuta tarvitsevat tuotantolaitokset sekä koko yhteiskunnan pyörät pyörimässä.”
Metsä Groupin puukauppa- ja metsäpalvelujohtaja Juho Rantalan mukaan puulle on erinomainen kysyntä, ja puun hinnat ovat Suomessa metsänomistajan kannalta erittäin vahvalla tasolla, kun tilannetta vertaa pidempään historiaan.
”Haluamme kannustaa metsänomistajia puukaupoille ilman huolta mahdollisesta tulevasta hinnanmuutoksesta sekä tarjota tavallista paremmat edut myös uusille omistajajäsenille”, hän kertoo tiedotteessa.
Hän korostaa omistajajäsenille suunnattujen etujen merkittävyyttä.
Vaikka aiemmat tuotot eivät ole tae tulevasta, laskennallisesti viime vuonna jäsenetujen taloudellinen hyöty oli Rantalan mukaan omistajajäsenillemme yli yhdeksän euroa ostettua kuutiometriä kohden.
”Nyt on erinomainen hetki varmistaa metsien tuleva kasvu ja elinvoimaisuus tekemällä puukauppa. Samalla pidetään puuta tarvitsevat tuotantolaitokset sekä koko yhteiskunnan pyörät pyörimässä.”
Hintatakuumallissa puun hinta sidotaan Metsä Groupin alueelliseen hintaindeksiin.
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