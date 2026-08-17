Neljän tärkeimmän riistasorsan poikastuotto edellisvuotta heikompiUseimpien sorsien pitkäaikainen kannankehitys on laskeva. Erityisesti kannat ovat taantuneet rehevillä vesillä.
Neljän tärkeimmän riistasorsan eli sinisorsan, tavin, haapanan ja telkän parikohtainen poikastuotto on edellisvuotta heikompi, kertoo Luonnonvarakeskus Luke.
Useimpien sorsien pitkäaikainen kannankehitys on laskeva. Luken tutkijan Antti Piirosen mukaan kannat ovat pienentyneet pitkällä aikavälillä sekä rehevillä että karuilla vesistötyypeillä.
1990-luvun puoliväliin verrattuna rehevien vesien sorsakannat ovat Luken mukaan huvenneet yli 50 prosenttia ja karuilla noin 20 prosenttia.
”Viimeisen kymmenen vuoden aikana karujen vesien sorsakannat ovat olleet vakaita, kun taas rehevillä vesillä taantuma on jatkunut”, Piironen kertoo tuoreessa tiedotteessa.
Tuoreet tiedot käyvät ilmi vesilintuaineistosta, joka koostuu vapaaehtoisten metsästäjien ja lintuharrastajien tekemistä pari- ja poikuelaskennoista.
Laskentoja koordinoivat Luke ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus.
”Viimeisen kymmenen vuoden aikana karujen vesien sorsakannat ovat olleet vakaita, kun taas rehevillä vesillä taantuma on jatkunut.”
Tuoreen vesilintulaskennan mukaan sinisorsapoikasten kokonaismäärä on pitkän ajan keskiarvon tuntumassa. Parikohtainen poikastuotto on 12 prosenttia pienempi kuin vuonna 2025.
Sinisorsan valtakunnallinen parimäärä on Luken mukaan 12 prosenttia suurempi kuin vuonna 2025. Kaiken kaikkiaan sinisorsan määrä on runsastunut jopa 15 prosenttia vuodesta 1986 alkaneen seurantajaksonaikana.
Kolmella muulla riistasorsalajilla poikasten kokonaismäärä vuonna 2026 on Luken mukaan pitkän ajan keskiarvon alapuolella.
Tavilla poikasten kokonaismäärä on 19 prosenttia pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Parikohtainen poikastuotto 13 prosenttia pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella.
Lajin parimäärä koko maassa on 11 prosenttia pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella ja 5 prosenttia vuotta 2025 pienempi.
Koko seurantajakson aikana tavi on vähentynyt 27 prosenttia.
Haapanan parikohtainen poikastuotto on vuonna 2026 pitkäaikaisen keskiarvon tuntumassa. Poikasten kokonaismäärä on kuitenkin 13 prosenttia ja parikohtainen poikastuotto 18 prosenttia viime vuotta pienempiä.
Haapanan valtakunnallinen parimäärä on 67 prosenttia pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, mutta 9 prosenttia suurempi kuin vuonna 2025.
Koko seurantajakson aikana haapana on vähentynyt noin 60 prosenttia.
Telkällä poikasten kokonaismäärä on tänä vuonna 11 prosenttia pienempi. Myös parikohtainen poikastuotto on 16 prosenttia viime vuotta pienempi.
Lajin parimäärä on koko maassa on 19 prosenttia pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Vuoteen 2025 verrattuna määrä on myös 18 prosenttia pienempi.
Koko valtakunnallisen seurantajakson aikana telkkä on vähentynyt 15 prosenttia.
Muiden vesilintulajien kantojen kehitys, vrt. vuosi 2025
Jouhisorsa
Parimäärä 32 prosenttia suurempi. Vähentynyt 75 prosenttia koko seurantajakson aikana.
Tukkasotka
Parimäärä 15 prosenttia pienempi. Vähentynyt 78 prosenttia koko seurantajakson aikana.
Isokoskelo
Parimäärä 11 prosenttia suurempi. Vähentynyt 47 prosenttia koko seurantajakson aikana.
Tukkakoskelo
Parimäärä 41 prosenttia suurempi. Vähentynyt 51 prosenttia koko seurantajakson aikana.
Lapasorsa
Parimäärä 5 prosenttia pienempi. Vähentynyt 71 prosenttia koko seurantajakson aikana.
Punasotka
Suomen voimakkaimmin taantuvia lintulajeja, jonka kannasta on kadonnut jopa 97 prosenttia koko seurantajakson aikana. Laji on niin harvalukuinen seuranta-aineistossa, ettei viimeisimpien vuosien kannanmuutoksia voi luotettavasti tulkita.
Nokikana
Parimäärä 22 prosenttia pienempi. Vähentynyt 76 prosenttia koko seurantajakson aikana.
Lähteet: Luonnonvarakeskus Luke, vesilintulaskennat 2026
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