Yle: Tunnetun konetubettajan halliin murtauduttiin – selvitti itse varkaan henkilöllisyydenTubettaja Aatu Turpeinen pääsi varkaan jäljille valvontakamerakuvien, tekoälyn ja rekisterinumeropalveluiden avulla.
Taivalkoskelaisen Rebelwerks nimisen tubettajan Aatu Turpeisen teollisuushalliin murtauduttiin heinäkuun alussa, kun hän oli puolisonsa kanssa matkalla Islannissa, kertoo Yle.
Turpeinen sai yrittäjäkaveriltaan tiedon, että halliin oli murtauduttu. Oven lasi oli lyöty rikki, auto oli ajettu halliin sisälle ja lastattu täyteen tavaraa.
Varas oli vienyt mukanaan erilaisia työkaluja ja kamerakalustoa. Turpeinen arvioi Ylelle, että varastetun tavaran arvo on noin 10 000 euroa.
Turpeinen alkoi itse selvittää epäiltyä tekijää. Hän alkoi käydä läpi hallin valvontakameran kuvia.
Epäilty tekijä oli teipannut autonsa rekisterikilvet umpeen. Muutama numero oli kuitenkin jäänyt ylälaidasta näkyviin.
Turpeinen lähti netistä löytyvien rekisterinumeropalveluiden, autojen varaosapalveluiden ja tekoälyn avulla selvittämään auton rekisterinumeroa.
Kuvahakujen perusteella kyseinen auto löytyi netistä.
”Sen verran siinä autossa oli yksilöiviä piirteitä, että asiasta ei voinut erehtyä. Ilmoitin tämän poliisille”, Turpeinen kertoo Ylelle.
Oulun poliisin viestintäpäällikkö Tero Väyrynen vahvistaa Ylelle, että Turpeisen poliisille toimittamat tiedot auttoivat toisella puolella Suomea asuvan epäillyn jäljittämisessä.
”Epäilty on kuulusteluissa myöntänyt teon. Löysimme heinäkuun alussa osan anastetusta omaisuudesta, mutta iso osa jäi kateisiin”, Väyrynen kertoo.Artikkelin aiheet
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