Itseoppinut rakentaja Jussi Päiväniemi veistää kotimaisesta puusta taloja: ”Siinä menee oma aikansa, että löydän vähintään satavuotiaita puita”

Vaikka Jussi Päiväniemi on vasta reilu kolmekymppinen, veistämiskokemusta hänellä on yli 20 vuotta. Oppinsa hän on ammentanut isältään ja sedältään.