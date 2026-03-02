Lukijalta: Fingrid tekee Suomesta sähkön siirtomaan maanomistajien kustannuksella Maanomistajien omaisuutta ei tule millään verukkeella ottaa käyttöön ilman aitoa ja täysimääräistä korvausta, kirjoittavat keskustan kansanedustajat Petri Honkonen ja Vesa Kallio. ”Maa- ja metsätilojen tuhoamista leveillä johtokäytävillä ei saa enää tapahtua.”

Siirtolinja rakenteilla. Kuvituskuva. Kuva: Johannes Tervo

Petri Honkonen & Vesa Kallio

Kantaverkkoyhtiö Fingridillä on suunnitteilla lähes 40 uutta voimajohtoreittiä ympäri Suomea.

Yksi suurimmista hankkeista on Harjulinja, joka sisältää kaksi 400 kilovoltin ja yhden 110 kilovoltin siirtolinjan Pyhäjärveltä Keski-Suomen ja Etelä-Savon kautta Kymenlaaksoon saakka. Suunniteltu johtokäytävän leveys on noin 100 metriä.

Nykyinen lunastuslainsäädäntö mahdollistaa sähkölinjojen rakentamisen yksityisille maille käytännössä nimellisillä korvauksilla.

Fingrid ei hyödynnä esimerkiksi yhteispylväsratkaisuja, joilla johtokäytävän leveyttä voitaisiin merkittävästi kaventaa ja vähentää aiheuttamaansa metsäkatoa.

Siirtolinjojen lunastusten osalta viime vuonna voimaan tullut lunastuslain uudistus jäi pahasti puutteelliseksi. Hallituksen tulee korjata se tällä vaalikaudella.

Maanomistajien omaisuutta ei tule millään verukkeella ottaa käyttöön ilman aitoa ja täysimääräistä korvausta.

Fingridin pitää toimia vastuullisesti niin maanomistajia kuin luontoa kohtaan.

Valtio on Fingridin suurin omistaja ja lisännyt vastikään omistusosuuttaan 400 miljoonan euron sijoituksella. Hallituksella on siten velvollisuus varmistaa, ettei Suomesta rakenneta sähkön siirtomaata maanomistajien kustannuksella.

Valtion enemmistöomistajana on käytettävä omistajaohjausta niin, että Fingrid toimii vastuullisesti niin maanomistajia kuin luontoa kohtaan.

Maa- ja metsätilojen tuhoamista leveillä johtokäytävillä ei saa enää tapahtua. Teknologia mahdollistaa huomattavasti kapeammat johtokäytävät ja siten pienemmät haitat elinkeinoille ja luonnolle.

On perusteltua kysyä hallitukselta, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy maanomistajien oikeusturvan takaamiseksi, aikooko se velvoittaa Fingridin hyödyntämään haittoja vähentävää pylvästeknologiaa sekä onko lunastuslakia tarkoitus korjata siten, että sähkön siirtolinjoista aiheutuvat haitat korvataan oikeudenmukaisesti.

Petri Honkonen

kansanedustaja (kesk.)

Vesa Kallio

kansanedustaja (kesk.)