Raju muutos pörssiyhtiön johdossa – Metsä Boardin johtoryhmässä vain yksi on pitänyt paikkansa Metsä Group nimitti puutuoteliiketoimintansa johtoon Jussi Noposen.

Kartonkivalmistaja Metsä Boardin johdossa on käynyt puhuri. Kuva: Jarkko Sirkiä

Metsä Group kierrättää johtajiaan konsernin sisällä.

Kartonkiyhtiö Metsä Boardin nykyinen tuotanto- ja toimitusketjujohtaja Jussi Noponen siirtyy Metsä Groupin puutuoteliiketoiminnan eli Metsä Woodin toimialajohtajaksi maaliskuun alussa. Hänestä tulee myös Metsä Groupin johtoryhmän jäsen.

Noponen on työskennellyt Metsä Groupissa vuodesta 2000. Hän on ollut kartonkivalmistaja Metsä Boardin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016. Metsä Boardissa hän on toiminut talousjohtajana, myynti- ja toimitusketjujohtajana sekä tuotanto- ja toimitusketjujohtajana.

Metsä Woodin väliaikaisena toimialajohtajana toiminut Juha Pilli-Sihvola palaa Metsä Woodin talousjohtajaksi.

Noposen tilalle Metsä Boardin tuotanto- ja toimitusketjujohtajaksi on nimitetty Laura Remes. Hän on aiemmin toiminut Metsä Boardin muutosjohtajana.

Samassa yhteydessä Metsä Boardin talousjohtajana 26. tammikuuta aloittava Anssi Tammilehto vastaa maaliskuun alusta alkaen talousjohtajan tehtävien lisäksi myös muutosjohtajan tehtävistä.

Pörssissä noteeratun Metsä Boardin johtoryhmässä on käynyt kova puhuri. Nyt julkistettujen muutosten jälkeen maaliskuussa johtoryhmään kuuluu vain yksi henkilö, joka on kuulunut yhtiön ylimpään johtoon vuosi sitten.

Muutosten keskellä henkilöstöjohtaja Camilla Wikström on pitänyt paikkansa. Hän aloitti johtoryhmässä 2019.

Esa Kaikkonen aloitti toimitusjohtaja viime vuoden huhtikuussa. Maaliskuun alussa johtoryhmään kuuluvat Kaikkosen lisäksi containerboard-liiketoiminnan johtaja Minna Björkman (1/26), kaupallinen johtaja Erja Hyrsky (8/25), tuotanto- ja toimitusketjujohtaja Laura Remes (10/25), talousjohtaja Anssi Tammilehto (1/26) ja henkilöstöjohtaja Camilla Wikström. Suluissa aloitusajankohta johtoryhmässä.

Metsä Board tiedotti niin ikään torstaina, että yhtiön Kaskisten kemihierretehtaan johtaja vaihtuu. Tehtaanjohtajana Kaisa Sariolaa seuraa Albert Ulla.

Ullalla on laaja kokemus tuotannon tehtävistä Metsä Boardin Kemin ja Husumin tehtailla.