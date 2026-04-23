Hakkuiden määrät vähenivät viime vuonna – energiapuussa suuri pudotus Puuston kasvu ylittää hakkuut 13 miljoonalla kuutiometrillä.

Jussi Vehkala

Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomen metsistä hakattiin vuonna 2025 runsaat 74 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Hakkuiden kokonaismäärä jäi lähelle edellisvuosia ja oli prosentin pienempi kuin vuonna 2024.

Tukki- ja kuitupuuta teollisuuden käyttöön ja vientiin hakattiin yhteensä lähes 63 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli puoli miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin edellisvuonna. Tukkipuun hakkuumäärä oli reilu 28 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli prosentin vähemmän kuin edellisvuonna.

Kuitupuun hakkuut kasvoivat muutamalla prosentilla yli 34 miljoonaan kuutiometriin. Kuusikuitua hakattiin 6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, kun taas muuta kuitupuuta hakattiin prosentin enemmän.

Energiapuussa kehitys oli päinvastainen. Energiantuotantoon korjatun runkopuun määrä väheni kahdeksan prosenttia noin 11 miljoonaan kuutiometriin. Samalla hakkuutähteiden ja kantojen käyttö lisääntyi, kun energiapuun hankinta siirtyi aiempaa enemmän niiden hyödyntämiseen.

Alueellisesti hakkuut painottuivat Itä- ja Pohjois-Suomeen. Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Pohjois-Pohjanmaa muodostivat lähes kolmanneksen teollisuuspuun hakkuista. Lyly-myrskyn vaikutukset näkyivät Satakunnassa, jossa hakkuumäärät kasvoivat 13 prosenttia edellisvuodesta.

Kaakkois-Suomessa hakkuut vähenivät noin kymmenyksen, ja laskua nähtiin myös muun muassa Uudellamaalla, Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla.

Vuonna 2025 metsien elävän puuston poistuma oli kaiken kaikkiaan noin 90,2 miljoonaa kuutiometriä, mutta kasvu ylitti sen selvästi. Uutta puuta kasvoi noin 103 miljoonaa kuutiometriä, joten metsien kokonaistilavuus kasvoi noin 13 miljoonalla kuutiometrillä. Puuston määrä on kasvanut yhtäjaksoisesti 1970-luvulta lähtien.