Talteen otettu hiilidioksidi voi päätyä limsapulloon tai muovin raaka-aineeksi ‒ Metsä Group uranuurtajana hiilidioksidin talteenotossaTehtaiden piipuista talteen otettu hiilidioksidi ei välttämättä päädy ilmakehään lainkaan. Metsä Groupin Rauman sellutehtaan hiilidioksidin talteenottohanke avaa näkymän siihen, miten teollisuuden päästöistä pyritään rakentamaan uusia tuotteita ja kokonaan uusia markkinoita.TilaajalleArtikkelin aiheet
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