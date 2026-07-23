Video: Peloton nuori hirvi kävi tervehtimässä tarhassa oleskellutta hirvikoiraa Hirvi on ollut ruotsalaismiehen puutarhan vakiovieras tänä kesänä. Viimeisimmällä vierailullaan hirvi käytti tilaisuutta hyväkseen ja kävi tutustumassa ruotsalaismiehen hirvikoiraan.

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Kuvituskuva. Nämä hirvet eivät liity juttuun. Kuva: Hannu Huttu

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Ruotsalaismies sai videolle odottamattoman tapahtuman. Yleensä hirvikoirat etsiytyvät hirven luo, mutta tällä kertaa hirvi tuli tervehtimään tarhassaan oleillutta hirvikoiraa.

Instagram-video on ehtinyt levitä kulovalkean tavoin. Instagram-julkaisu on saanut yli 600 000 katselukertaa kahdessa päivässä ja videolla on lähes 16 000 tykkäystä.

Videon kuvattu miehen kesämökillä Renholmenissa Pohjois-Västerbottenissa.

Videolla näkyvä ylivuotinen vasa on liikkunut alueella pitkään. Se ei ole lainkaan aggressiivinen, vaan kävelee ja laiduntaa pelotta ihmisten lähellä.

Video on vain 20 sekuntia pitkä, mutta hirvi oli Jaktjournal-lehden tietojen mukaan koiratarhan lähellä vartin verran. Lähes kymmenvuotias Kiro oli tapaamisesta innoissaan ja molemmat nuuhkivat toisiaan uteliaina aidan läpi.

Mies kertoo metsästäneensä hirviä kymmeniä vuosia ja odottaa nyt syksyn jahtikauden alkua.