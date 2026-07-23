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Juuri nyt | Carunan ostaja kehuu sähköverkon kannattavuutta Suomessa – vanha omistaja vaatii valtiolta yhä hyvitystä
Tilaajalle | Suomen pelloilla poikkeuksellinen kesä: Puinnit voivat alkaa ennätysaikaisin