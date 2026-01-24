Siirry pääsisältöön
Maa- ja metsätalouden harjoittajista vain kuolinpesä saa enää paperiset lomakkeet verottajalta
Arvonlisäveroilmoituksen teko on pakollista kaikille alv-velvollisille, vaikka posti ei paperilomaketta ja muistutusta ilmoittamisesta kotiin kuljetakaan.
Metsä
|
Yhteiskunta
24.1.2026
06:00
Juhani Reku
Artikkelin aiheet
veroilmoituksen jättöpäivä
veroilmoitus
Veroilmoituslomake
alkutuottajan veroilmoitus
esitäytetty veroilmoitus
maatalouden veroilmoitus
metsätalouden veroilmoitus
sähköinen veroilmoitus
arvonlisäveroilmoitus
kausiveroilmoitus
metsäveroilmoitus
Omavero
Oma vero -palvelu
Verotus
Verovirastot
Palkka ja työsuhde-edut
Maa- metsä-ja riistatalous
Talousjärjestelmät
Maatalous
Verovähennykset
Tulovero
