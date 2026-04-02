Suomen luonnonsuojeluliitto: "Valkoposkihanhien vainoon ei ole syytä" Luonnonsuojeluliitto katsoo ettei merimetson ja valkoposkihanhen suojelua ei tule heikentää.

Hanhien karkoitusta Liperissä. Kuva: Lari Lievonen

Eija Vallinheimo

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö valmistelevat lakimuutoksia, joilla valkoposkihanhien ja merimetsojen suojametsästys voidaan sallia Suomessa. Muutosten tavoitteena on vähentää ja hallita runsastuneiden lintukantojen aiheuttamia vahinkoja maanviljelykselle sekä kalataloudelle.

Ratkaisussa sekä valkoposkihanhi että merimetso lisätään metsästyslaissa mainittuihin riistalajeihin ja samalla rauhoitetaan ympäri vuoden.

Luonnonsuojeluliitto vastustaa valkoposkihanhen ja merimetson siirtoa luonnonsuojelulain puolelta metsästyslakiin. Luonnonsuojeluliitto pitää muutosta turhana.

Luonnonsuojeluliiton mukaan valkoposkihanhi ja merimetso kuuluvat nyt luonnonsuojelulailla rauhoitettuihin lajeihin. Niihin liittyvien poikkeuslupien ja korvausten hoitaminen kuuluu ympäristöministeriön hallinnonalaan.

“Yksinkertaisinta ja oikeudellisesti varminta olisi kuitenkin pitää valkoposkihanhi ja merimetso ympäristöhallinnon vastuulla”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola tiedotteessa.

“Molemmista lajeista on vakiintunut EU:n lintudirektiiviin pohjautuva oikeuskäytäntö eikä niiden laajempaan vainoon ole perusteita.”

Luonnonsuojeluliiton mukaan satovahinkoja vähennetään muun muassa karkottamalla hanhia viljelyksiltä riistapelloille. Tämä on tärkeää, koska lintudirektiivin mukaan ampuminen on sallittu vain jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole.

Maa- ja metsätalousministeriö perustelee muutoksia sillä, että valkoposkihanhet aiheuttavat vuosittain 2,5–4 miljoonan euron vahingot maataloudelle. Vahingot kohdistuvat yli 10 000 peltohehtaarille. Valkoposkihanhien tuhoja pyritään ehkäisemään hanhipelloilla ja palkatuilla hanhipaimenilla, joihin kuluu vuosittain lisäksi yli kolme miljoonaa euroa. Merimetso puolestaan aiheuttaa merkittäviä vahinkoja kalakannalle ja kalataloudelle sekä herkälle saaristoluonnolle.