Puolet kiintiömetsästetyistä susista oli aiemmin tuntemattomia yksilöitä Kiintiömetsästyksessä kaadettujen susiyksilöiden DNA-näytteet on nyt analysoitu.

Jaa Kuuntele

Suden kanta-arvio julkaistaan kesäkuun loppupuolella. Kuva: Markku Vuorikari

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Suden kiintiömetsästyksessä kaadettujen 81 suden DNA-näytteet on nyt analysoitu yksilöntunnistusta varten. Analyysissa löytyi 40 aikaisemminkin DNA:sta tunnistettua yksilöä ja 41 uutta yksilöä.

Aiemmin tunnistetuista susista 15 tiedetään entuudestaan olleen lisääntyviä yksilöitä niillä reviireillä, joille metsästystä oli suunniteltu kohdistettavaksi. Luku ei ole lopullinen, vaan päivittyy kohtututkimusten ja lopullisten DNA-analyysien valmistuttua.

Metsästetyistä yksilöistä Luke pyysi näytteeksi koko ruhon tai pään/kallon iänmääritystä varten. Iänmääritys tehdään hampaanjuuresta. Tähän mennessä hammasnäyte on saatu kaikkiaan 58 susiyksilöstä. Näistä 29 oli entuudestaan DNA:n perusteella tunnettuja yksilöitä ja 29 uusia. Uusista yksilöistä 20 oli hampaiden perusteella edelliskevään pentuja, joita ei ole ollut mahdollista aikaisemmin DNA:n perusteella tunnistaa, sillä ne olivat syntyneet edellisen DNA-keräyskauden jälkeen.

Tässä vaiheessa tiedetään, että saaliiksi jäi myös suunniteltujen reviirien naapurireviirien yksilöitä. Aura-Paimion kiintiöalueella kaadettiin viereisen Mellilän reviirin lisääntyvä naaras ja Kaskinen-Närpiön kiintiöalueella uros, joka 2025 kanta-arviossa arvioitiin olleen Närvijoki-Pörtomin reviirin susiparin uros. Samoin Pahkavaaran kiintiöalueella saaliiksi jäi uros, joka edelliskeväänä muodosti parin Ylikiimingin reviirillä.

”Ruotsissa on todettu, että metsästyksen jälkeen naapurireviirien sudet tulevat hyvinkin nopeasti tarkastamaan tilanteen tyhjentyneellä reviirillä ja ottavat alueen haltuun. Tämä on aivan tyypillistä suden käyttäytymistä”, toteaa erikoistutkija Mia Valtonen Luonnonvarakeskuksen tiedotteessa.

Muutoin kuin kiintiömetsästyksessä kuolleiden susien sekä maastokeräyksessä kerättyjen DNA-näytteiden yksilöanalyysit ja kaikkien ennestään tuntemattomien yksilöiden sukulaisuusanalyysit valmistuvat suden kanta-arvioon mennessä. Kanta-arvio julkaistaan kesäkuun loppupuolella.