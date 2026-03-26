Hallitus kertoo avanneensa tien valkoposkihanhien metsästykselle Jopa hanhen syöminen sallittaisiin.

Suomen kautta muuttaa vuosittain noin 1,7 miljoonaa valkoposkihanhea. Kuva: Kari Salonen

Hallitus tiedottaa löytäneensä ratkaisun, jolla valkoposkihanhien ja merimetsojen suojametsästys voidaan sallia Suomessa.

Olennaisin muutos aiempaan on se, että asia on edennyt ministeriöiden erimielisestä suunnittelusta konkreettiseen lakimuutosten valmisteluun.

Ehdotus on, että sekä valkoposkihanhi että merimetso lisättäisiin metsästyslaissa mainittuihin riistalajeihin, mutta rauhoitettaisiin samalla ympäri vuoden. Käytännössä lajeihin kohdistuva suojametsästys mahdollistettaisiin maatalouden, kalatalouden ja lentoliikenteen suojaamiseksi vahingoilta.

Myös saaliin hyödyntäminen ravintona sallittaisiin, mutta ei kaupallisesti.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin (kd.) mukaan esitystä on valmisteltu ripeässä tahdissa yhdessä ympäristöministeriön kanssa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan (kok.) mukaan ratkaisulla halutaan varmistaa myös hanhista elinkeinonharjoittajille maksettujen korvausten jatkuminen senkin jälkeen, kun valkoposkihanhi siirtyisi metsästyslain piiriin.

Suomen merimetsojen kannaksi arvioidaan noin 120 000 yksilöä. Kuva: Juho Rahkonen

Tiedotteen mukaan tähän liittyen valmistellaankin muutoksia lakiin rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Tarkoituksena on turvata metsästyslain nojalla rauhoitetun lajin aiheuttamien vahinkojen ja vahingoneston korvaaminen katkeamatta siihen asti, kunnes lajien suojeluasema lintudirektiivin liitteissä mahdollisesti muuttuu.

Hallitus kertoo jatkavansa myös vaikuttamistyötä EU:ssa, jotta molempien lajien suojelustatus päivitettäisiin nykyisiä kantoja vastaavaksi.

Lakiluonnoksen tarkemmasta sisällöstä on määrä viestiä lausuntokierroksen yhteydessä, jonka arvioidaan alkavan huhtikuun 2026 puolivälissä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä kuluvan kevätistuntokauden aikana.