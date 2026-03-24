Yle: Somessa leimahtanut susikiista päätyi käräjille – tällainen tuomio tuliSuden suojeluun keskittyvän yhdistyksen ja asianomistajan väliset erimielisyydet johtivat somepostauksiin, jotka käräjäoikeus näki pilkallisina ja halventavina.
Satakunnan käräjäoikeus on tuominnut noin 50-vuotiaan luonnonsuojeluaktiivin 40 päiväsakkoon vainoamisesta.
Taustalla on ollut suden suojeluun keskittyvän yhdistyksen ja asianomistajan välinen erimielisyys susipolitiikasta. Kiista leimahti erityisesti vuoden 2020 susien kaatoluvista, jotka raukesivat tehtyjen valitusten vuoksi.
Tuomion perustelujen mukaan tätä tarkoitusta erikseen perustetun Facebook-ryhmän julkaisuissa on käsitelty uhria toistuvasti ja postauksiin on liitetty pilkallisia nimityksiä ja halventavia tehosteita.
Oikeus korosti sitä, että sivusto on perustettu yksinomaan asianomistajan toiminnan ruotimista varten. Tuomitun menettely vaati myös asianomistajan tekemisten aktiivista sekä pitkäaikaista seuraamista. Toiminta aiheutti uhrissa pelkoa ja ahdistusta.
Tuomio ei ole lainvoimainen, siitä voi valittaa ylempiin oikeusasteisiin.
Yle: Susien kaatoluvista alkanut somekiista johti tuomioon vainoamisesta
