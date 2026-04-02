Sahapomo manaa puun hintakehitystä: ”Järki käteen” Keitele Woodin toimitusjohtaja Matti Kylävainion mielestä tukkipuun hinnannousulle ei ole mitään perusteita Suomessa.

Iranin sodan vaikutukset ovat sahoille erittäin negatiiviset, arvioi Keitele Woodin toimitusjohtaja Matti Kylävainio. Kuva: Johannes Tervo

Anni-Sofia Hoppi

Keitele Group -konserniin kuuluvan Keitele Wood oy:n toimitusjohtaja Matti Kylävainio moittii puun hintoja Suomessa.

”Nyt pitää ottaa järki käteen Suomessa puumarkkinassa. Ruotsissa tukkipuun hintaa lasketaan lähes 10e/m3, koska heikko kysyntä ja kannattavuus”, hän kirjoittaa Linkedin-palvelussa.

”Iranin sodan vaikutukset ovat erittäin negatiiviset sahojen näkökulmasta ja tukkipuun hinnannousulle ei ole mitään perusteita. Ei edes houkuttele myymään kuitupuuta”, Kylävainio jatkaa.

Ruotsalainen metsäyhtiö Södra ilmoitti maaliskuussa laskevansa kuitu- ja tukkipuun hintoja markkinatilanteen vuoksi. Yhtiön mukaan etenkin tukin kysyntä on ollut viime aikoina heikkoa, ja tilanne näyttää jatkuvan samanlaisena.

Södra laski sekä kuusi- että mäntytukin hintaa maaliskuussa reilulla 9 eurolla kuutiolta. Kuitupuun hinta laski puolestaan reilulla 2 eurolla kuutiolta.

Suomessa mänty-, kuusi- ja myös koivutukin hinnat nousivat tällä viikolla hieman edellisviikkoon verrattuna. Kuusitukin keskihinta nousi 79,7 euroon, mäntytukin 75,0 euroon ja koivutukin 58,3 euroon kuutiolta.