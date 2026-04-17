Forest.fi: EU:n suuri pakkausuudistus koskettaa pian kaikkia kuluttajiaNykyisten symbolien ja ohjeistusten määrä on kasvanut niin suureksi, että pakkausten pinta-ala uhkaa loppua kesken.
Pakkausten uudenlaiset kierrätysmerkinnät on tarkoitus ottaa käyttöön EU:ssa 12. elokuuta 2028 mennessä, mikäli täytäntöönpanosäädös etenee suunnitellusti, kirjoittaa verkkolehti Forest.fi.
EU haluaa yhtenäistää pakkausmerkinnät helpottaakseen kuluttajapakkausten lajittelua, sillä tällä hetkellä ohjeistus on varsin kirjavaa. Lisäksi sama pakkaus saatetaan lajitella eri jäteastiaan EU-maasta riippuen, mikä on taas haastanut tuotteiden pakkaajia.
Usealla maalla EU:n alueella on tällä hetkellä omat kierrätysmerkintänsä ja -ohjeensa.
Pakkausasiantuntija Heli Nykänen Sense n Insightilta kertoo, että nykytilanteessa symbolien ja ohjeistuksien määrä on kasvanut niin suureksi, että pakkausten pinta-ala uhkaa loppua kesken.
Pakolliset kierrätysmerkinnät on tarkoitus ottaa käyttöön 12.8.2028 mennessä.
“Aikataulu kuitenkin elää, tällä hetkellä ei voida sanoa mitään tarkkaa sen osalta”, toteaa Nykänen. ”Kun lopullinen päätös tulee, siirtymäaikaa on 24 kuukautta.”
Forest.fi-verkkolehteä julkaisee Suomen Metsäyhdistys.

