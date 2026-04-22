Pyöriäisiä havaittu Kyrönjoella – nyt ministeriöt antavat toimintaohjeita kalastajille ja muille kiinnostuneille Ministeriöt suosittelevat verkkokalastuksen välttämistä pyöriäisten esiintymisalueilla.

Jaa Kuuntele

Pyöriäisiä havaitaan muutama kerran vuodessa. Kuva: Olli Loisa

Eija Vallinheimo

Pyöriäisiä on havaittu viime päivinä Vassorin alueella ja Kyrönjoessa Mustasaaressa Pohjanmaalla.

Pyöriäinen Pyöriäinen on pyöriäisten heimoon kuuluva hammasvalas. Sen pituus on noin 1,8 metriä ja paino noin 50 kiloa. Pyöriäinen on muodoltaan pyöreähkö, sillä on pieni pää ja siltä puuttuu delfiineille tunnusomainen kuono. Pyöriäisen elinpiiriä ovat Pohjoinen Tyynimeri, Mustameri ja Pohjois-Atlantti. Se on ainoa valaslaji, joka elää pysyvästi myös Itämeressä, erityisesti sen eteläosissa. Suomea lähinnä oleva lisääntymisalue sijaitsee Gotlannin matalikolla. Pyöriäinen on kuulunut Suomen rannikkolajistoon ainakin 7 000 vuotta, mutta yksilömäärä on vähentynyt 1900-luvulta lähtien. Etenkin 1940-luvulla ankarat pakkas- ja jäätalvet yhdistettynä erilaisiin ihmistoimintoihin romahduttivat kantaa eikä se ole palautunut ennalleen. Pyöriäinen ei ole todennäköisesti lisääntynyt Suomessa enää sotien jälkeen. Suomen aluevesillä liikkuu kuitenkin pyöriäisiä säännöllisesti. Lähde: SYKE/direktiivilajiesittelyt

Maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö suosittelevat kaupallisille kalastajille ja vapaa-ajankalastajille, että nämä välttäisivät verkkokalastusta kaikilla merialueilla, joilla niiden tiedetään oleskelevan uusimman julkisuudessa esitetyn tiedon perusteella. Tällä hetkellä alue käsittää Kyrönjoen suistoineen rannikolle asti. Pyöriäiset voivat tarttua verkkoihin ja vahingoittua tai hukkua niihin.

Ministeriöt muistuttavat tiedotteessa, että eläimiä ei tule myöskään lähestyä tai muutoin häiritä. Pyöriäisiä suositellaan tarkkailtavaksi maalta, jotta eläimet eivät häiriinny liiasta huomiosta. Lisäksi tarkkailusta ei saa aiheutua häiriötä paikallisille asukkaille.

Itämeren pääaltaan populaation koko on vain noin 500 yksilöä. Verkkokalastuksen tahattomaksi sivusaaliiksi jääminen on tällä hetkellä suurin tunnistettu uhka lajin säilymiselle Itämeressä. Pyöriäistä uhkaa muun muassa ravinnon väheneminen ja veneilyn lisääntyminen.