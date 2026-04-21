Komissio perääntyy –lyijyluoteihin ei ole tulossa rajoituksiaEU:n ammuksia koskevaa lyijyrajoitusehdotusta on pohdittu useaan otteeseen. Nyt luodit on päätetty rajata kokonaan pois rajoitusten piiristä.
Komission suunnittelema lyijyrajoitusehdotus koskee enää vain lyijyhauleja. Niiden osalta rajoituksen sisältö on pääpiirteittäin sama kuin ennenkin: myyminen ja käyttäminen kiellettäisiin siirtymäajan jälkeen.
REACH-komitean viimeisimmässä kokouksessa kävi selväksi, että luodit poistetaan kokonaan ehdotuksen soveltamisalasta.
Vaikka luotien osalta mikään ei ole muuttumassa, on muutamilla EU:n jäsenvaltioilla yhä huoli rajoituksen vaikutuksesta maanpuolustuskykyyn. Komissio saattaakin pidentää myös lyijyhauleista luopumisen siirtymäaikoja saadakseen ehdotukselle riittävän tuen.
Euroopan metsästäjiä edustavan Facen mukaan komission pöytäkirjassa mainitaan lyijyhaulien siirtymäkauden mahdollinen pidentäminen kolmesta vuodesta viiteen vuoteen, mikä heijastaa jatkuvia huolenaiheita ehdotettujen toimenpiteiden käytännön, taloudellisista ja logistisista vaikutuksista.
Euroopan komission odotetaan tarkastelevan jäsenvaltioiden palautetta ja sen tiedetään suunnittelevan ehdotuksen tuomista Reach-komitean äänestykseen 29. huhtikuuta. On kuitenkin mahdollista, että äänestys viivästyy.
Suomi on ilmaissut tukevansa komissiota, vaikka näkeekin ehdotuksessa yhä kehitettävää.
