Ruotsissa miestä mahaan purrut karhu saa pitää henkensä – ”Valitettavaa” Ruotsin metsästäjiä edustavassa järjestössä ollaan huolestuneita siitä, että hyökkäyksen syytä ei selvitetty tarkemmin.

Karhu hyökkäsi miehen kimppuun yllättäen. Kuvituskuva. Kuva: Heikki Willamo

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Ruotsissa miehen kimppuun ennen vappua hyökännyt karhu on päätetty pelotella pois alueelta. Ruotsin poliisi on päättänyt olla tekemättä karhulle mitään. Lääninhallituksen suunnitelmana on nyt pelotella karhu pois alueelta.

Ruotsin metsästysyhdistyksen Jägarnas Riksförbund (JRF) edustaja Jimmy Låås arvostelee Jaktjournalen-lehdessä viranomaisten toimia tapauksessa.

”On valitettavaa, ettei poliisi eikä lääninhallitus ota asiaa vakavammin”, Låås sanoi Ruotsin radion P1 Morgonissa.

Hänen mielestään tärkein kysymys kuuluu, mikä laukaisi karhun yllättävän hyökkäyksen 35-vuotiaan miehen kimppuun. Oliko karhulla saalista lähellä, onko se loukkaantunut ja voiko se hyökätä ihmisten kimppuun uudelleen, Låås listaa avoimia kysymyksiä.

35-vuotias mies loukkaantui perjantaina karhun hyökkäyksen seurauksena Simeåssa, Bollnäsin ja Ljusdalin välillä. Mies oli yhdessä toisen miehen kanssa tarkistamassa suolakiviä, kun tapaus sattui hieman kello 13 jälkeen. Miesten palatessa takaisin autolle karhu hyökkäsi yllättäen toisen miehen kimppuun, Jaktjournalen raportoi.

Mies kuvailee karhun tulleen vauhdilla hänen päälleen. Tästä seurasi raju kahakka, jossa mies yritti puolustautua. Lopulta hän onnistui potkaisemaan karhua päähän, jonka seurauksena karhu keskeytti hyökkäyksen ja katosi paikalta.

Karhu ehti purra miestä vatsaan aiheuttaen noin kuusi senttimetriä pitkän ja kolme senttimetriä syvän haavan, joka jouduttiin myöhemmin ompelemaan sairaalassa. Hän sai myös vamman jalkaansa.

Jaktjournalen: Björn som attackerade man ska skrämmas bort