Poliisi ei löytänyt loukkaantunutta karhua Mäntyharjulla, etsinnät lopetettuPoliisi etsi karhua onnettomuuspaikan läheisyydessä suurriistavirka-avun kanssa.
Poliisi ei löytänyt Etelä-Savossa liikenneonnettomuudessa lauantaina loukkaantunutta karhua. Itä-Suomen poliisi kertoi sunnuntaina päivällä tiedotteessa, että se oli lopettanut eläimen etsinnän.
Karhuun törmäsi myöhään lauantai-iltana henkilöauto Mäntyharjulla. Poliisi etsi karhua onnettomuuspaikan läheisyydessä suurriistavirka-avun kanssa.
Autossa oli kuljettaja ja kolme matkustajaa. He eivät loukkaantuneet onnettomuudessa.
Poliisi pyysi sunnuntaina ilmoittamaan onnettomuuspaikan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista edelleen hätäkeskukseen. Loukkaantunut karhu on vaarallinen, eikä sitä tule lähestyä.
