Uusi mäntyjen kasvitauti havaittu Suomessa – voi pahimmillaan tappaa puunRuokavirasto on luokitellut sienen kasvinterveyden laatutuhoojaksi, minkä vuoksi sitä ei saa esiintyä myytävissä kasveissa.
Suomessa on nyt ensimmäistä kertaa havaittu ruskovyökaristetta aiheuttava sieni Lecanosticta acicola, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke). Tauti havaittiin Varsinais-Suomessa kaupunkiin istutetussa vuorimännyssä viime vuoden lokakuussa.
Ruskovyökariste ilmenee neulasissa ruskeina laikkuina, joita ympäröi keltainen kehä. Laikut voivat kiertää koko neulasen ja johtaa neulasen kärjen solujen kuolemiseen. Kuolleessa kudoksessa sieni muodostaa mustia rakenteita, joissa se tuottaa soikeita itiöemiä.
”Lecanosticta acicola -sieni luokitellaan Euroopassa vieraslajiksi. Luke tekeekin tiivistä yhteistyötä kansainvälisten tutkijoiden kanssa, jotta opimme tunnistamaan uudet metsäpuiden uhat ajoissa”, kertoo johtava tutkija Eeva Terhonen Lukesta.
Sieni tarttuu moniin mäntylajeihin. Yksi niistä on kotimainen metsämänty.
Voimakkaasti saastuneissa männyissä oksille jäävät usein vain kuluvan vuoden neulaset. Toistuvat infektiot voivat aiheuttaa runsasta neulaskatoa ja vakavissa tapauksissa aiheuttaa jopa puun kuoleman.
Lecanosticta acicola -sienen leviämistä suositellaan rajoitettavaksi kansallisilla sääntelytoimilla. Ruokavirasto on luokitellut sienen kasvinterveyden laatutuhoojaksi, minkä vuoksi sitä ei saa esiintyä myytävissä kasveissa. Sienitartunta on merkittävä riski erityisesti taimituotannolle ja taimien kaupalle.
Ruskovyökaristetta aiheuttava sieni todennäköisesti yleistyy Euroopassa ilmaston lämpenemisen seurauksena. Se voi siirtyä vierasperäisistä isäntälajeista kotimaisiin puihin. Virossa ja Latviassa se on asettunut paikallisiin metsämäntypopulaatioihin.
Tutkijat suosittelevat poistamaan sienitartunnan saaneen vuorimännyn, jotta ruskovyökariste ei pääse leviämään istutuksessa.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat