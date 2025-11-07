Sudet vahingoittaneet ainakin kolmea metsästyskoiraa ja tappaneet yhden tällä viikolla Metsästäjäliitto on tällä viikolla tiedottanut neljästä koiriin kohdistuvasta susihyökkäyksestä.

Karjalankarhukoira vaikuttaisi toipuvan vammoistaan. Kuva: Omistajan arkisto

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Susi repi harmaata norjanhirvikoiraa kesken treenin Joensuun Kiihtelysvaarassa 31. lokakuuta. Koira jouduttiin viemään eläinlääkäriin paikattavaksi ja se toipuu nyt kotona.

Nuori itäsiperianlaika Ketku törmäsi hirveä hakiessaan suteen Pyhtäällä 2. marraskuuta. Sudelta karkuun päässyt koira oli vielä keskiviikkona eläinklinikalla tarkkailtavana verenmyrkytyksen vuoksi. Ketkun onni oli, ettei siltä mennyt yhtään valtimoa, luuta tai sisäelimiä rikki.

Aiemmin tällä viikolla susi hyökkäsi karjalankarhukoiran kimppuun kesken hirvijahdin Mynämäellä. Koira vietiin eläinlääkäriin tikattavaksi. Koira vaikuttaa omistajansa mukaan pikkuhiljaa toipuvan.

Susi hyökkäsi Kankaanpäässä dreeveriuros Eemelin kimppuun, kun se oli saanut juuri ketunajon käyntiin 28. lokakuuta. Susi raateli koiran pahoin ja se leikattiin, mutta koira jouduttiin lopettamaan seuraavana päivänä.

Metsästäjäliitto on uutisoinut kuluvan jahtikauden aikana 26:sta tapauksesta. Uutisten vahingot on kerätty kartalle.

Riistavahinko.fi-sivuston mukaan sudet ovat aiheuttaneet vahinkoja tänä vuonna ainakin 47 koiralle. Vahinkoja on korvattu yli 117 000 eurolla. Kuluja on tullut joko eläinlääkärikulujen tai kuolleen koiran arvon korvaamisesta. Kaikki sattuneet vahingot eivät päädy tilastoihin.