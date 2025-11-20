Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Svensk Jakt: EU kyseenalaistaa Ruotsin hallituksen määrittämän 170 suden suojelutason
Tilaajalle
|
Suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimiseen reagoitu pääosin myönteisin sanankääntein
Suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimiseen reagoitu pääosin myönteisin sanankääntein
Hallitus on torstaina 20.11. antanut eduskunnalle lakiesityksen, jolla mahdollistetaan suden kannanhoidollinen metsästys. Esitys on saanut pääosin positiivisen vastaanoton.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Erä
20.11.2025
20:30
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
sudenmetsästys
hallituspuolue
MTK
Metsästäjäliitto
WWF
Metsästys
Politiikka
Puolueet
Susi
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Mainos: Stora Enso
Oulun ihme vie huipputuotetta maailmalle ja tuo hyvinvointia koko Suomeen
Osaston luetuimmat
1
Erä
|
Sudet tappaneet kaksi koiraa – toinen koki loppunsa kotipihallaan, toinen pihan läheisyydessä
2
Metsäteollisuus
|
Suomalainen kuusivaneri kelpuutettiin kaasutankkerien säiliöiden materiaaliksi
3
Erä
|
Kanadanmajavan leviäminen halutaan estää – näissä paikoissa lajit kohtaavat
Tilaajalle
4
Metsäteollisuus
|
Metsä Group käynnisti pehmopaperitehtaan Ruotsin Mariestadissa
5
Erä
|
Ketkun omistaja taisteli koiransa hengen puolesta, mutta petovahinkokorvaukset yllättivät – korvauksia saa aina enintään koiran arvon verran
6
Metsänhoito
|
Avohakkuita välttelevä metsänkasvatus häiritsee maaperän hiilivarastoja perinteistä metsänkasvatusta vähemmän
7
Erä
|
Näin Suomen riistakeskus vastaa Luonnonsuojeluliiton väitteisiin
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Kansainväliset Erämessut järjestetään 25. kerran Riihimäellä – mukana kaksi uutuutta
Koneviesti
|
Kansainväliset Erämessut avattiin neljän vuoden tauon jälkeen
Koneviesti
|
Onko edullinen Smert Turistov -retkikeitin lempinimensä mukaisesti ”Turistien surma”? – laite on neuvostoliittolaisen suihkumoottoritehtaan valmistama
Tilaajalle
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Contura
Koti
|
Kiertoilmatakka ja ilmalämpöpumppu ovat varsinainen lämmittämisen tehopari
Mainos: Merimetalli Ky
Koti
|
Riukuaita kuuluu suomalaiseen maisemaan – helppo asentaa itse