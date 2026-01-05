Siirry pääsisältöön
Juuri nyt
|
Pistä joulukuusi hyötykäyttöön – veteen upotettuna se synnyttää keväällä uutta elämää
Tilaajalle
|
Voiko takkaa lämmittää liikaa? ”Tulisija ja hormi ovat kovilla, jos tulisijaa lämmitetään parikin päivää”
Pistä joulukuusi hyötykäyttöön – veteen upotettuna se synnyttää keväällä uutta elämää
Joulukuuset kelpaavat vesistöihin kututuroiksi. Erityisesti ahvenet kutevat mielellään veteen upotettujen kuusten oksille.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Erä
5.1.2026
21:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
Joulukuusi
kututuro
Suomen Vapaa-ajankalastajat
ahven
hauki
Kalat
Kalat
Joulu
Kalastus
Kalastajat
Vaasa
Jaa
1
Koti
|
Voiko takkaa lämmittää liikaa? ”Tulisija ja hormi ovat kovilla, jos tulisijaa lämmitetään parikin päivää”
Tilaajalle
2
Erä
|
Susikiintiöstä on metsästetty jo yli puolet – ”Jahti on käynnissä kaikilla alueilla”
3
Metsänhoito
|
Tammet leviävät vauhdilla luontaisesti Lounais-Suomeen
4
Metsänhoito
|
Raivauskoulu, osa 5: Näin valitset oikean tiheyden taimikkoon
Tilaajalle
5
Metsänhoito
|
EU:n ennallistamisvaatimukset nousevat metsätalouden uhaksi
Tilaajalle
6
Erä
|
Lähes puolet sallitusta susimäärästä on jo kaadettu – kahdella alueella kiintiö täynnä
7
Metsäpolitiikka
|
Näin hoitamattomuus vaikuttaa metsien hiilinieluihin
Tilaajalle
Koneviesti
|
Kansainväliset Erämessut 2024 järjestetään 25. kerran Riihimäellä – mukana kaksi uutuutta
Koneviesti
|
Kansainväliset Erämessut avattiin neljän vuoden tauon jälkeen
Koneviesti
|
Onko edullinen Smert Turistov -retkikeitin lempinimensä mukaisesti ”Turistien surma”? – laite on neuvostoliittolaisen suihkumoottoritehtaan valmistama
Tilaajalle
