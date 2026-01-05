Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Pistä joulukuusi hyötykäyttöön – veteen upotettuna se synnyttää keväällä uutta elämää
Tilaajalle | Voiko takkaa lämmittää liikaa? ”Tulisija ja hormi ovat kovilla, jos tulisijaa lämmitetään parikin päivää”