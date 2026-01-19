Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Temppuileva talvi voi viivästyttää hakkuuta – toimi näin, jos puunkorjuu lykkääntyy
Tilaajalle
|
Koirakopla katosi karkuteille, löytyi lopulta matkojen päästä: ”Olivat sitten lähteneet ihan kunnolla kylille”
Temppuileva talvi voi viivästyttää hakkuuta – toimi näin, jos puunkorjuu lykkääntyy
Puukauppa on tehty, mutta sovittua hakkuuta ei näy, ei kuulu. Mikä avuksi?
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Puukauppa
19.1.2026
07:00
Hanna Lensu
Artikkelin aiheet
Aarre
puukauppa
puun hinta
talvileimikko
puun kysyntä
puukauppaehdot
Metsänhoito ja metsätalous
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Koneet ja kulkuneuvot
|
Vakiomallin moottorisahasta juhlavuoden musta versio
2
Sähkö ja lämmitys
|
Tiesitkö, että tulisija kannattaisi nuohota syksyn sijaan talvella?
3
Metsästys
|
Yle: Valkoposkihanhien metsästykselle ei ole asiantuntijan mukaan biologista estettä
4
Talous
|
Kari Jordan jättää Stora Enson hallituksen, Jouko Karvinen nousemassa mukaan
5
Erä
|
Tältä maistuu mäyräpata riistakokin valmistamana
Tilaajalle
6
Luonto
|
Jopa puolet pikkulinnuista kuolee talven aikana – paukkupakkaset verottavat lintuja kovalla kädellä
Tilaajalle
7
Kalastus
|
Vapaa-ajankalastajat pelkäävät yleiskalastusoikeuksien puolesta: ”Epäilys on osoittautunut täysin aiheelliseksi”
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Kolumni
Simo Jaakkola
Koneviesti
|
Metsäteollisuudella sumuinen markkina – myös Teboil-pakoitteet vaikeuttavat urakoitsijoiden toimintaa
Koneviesti
|
Vuonna 2024 metsien markkinahakkuut jatkoivat tämän vuosikymmenen trendiä pienin alueellisin vaihteluin
Koneviesti
|
Kuitu- ja energiapuun hinnat nousivat vuonna 2023 ja tukin hinta vakiintunut korkeammalle tasolle – koivutukin arvo nousi eniten
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Contura
Koti
|
Kiertoilmatakka ja ilmalämpöpumppu ovat varsinainen lämmittämisen tehopari