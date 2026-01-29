Metsästäjäliitto palkitsi MT:n erätoimittaja Eija Vallinheimon – ”Metsästyskeskustelu on hyvin kahtiajakautunutta”, palkinnonsaaja pohtii Erätoimittaja Eija Vallinheimo toivoo metsästäjien näkyvän mediassa myös myönteisissä merkeissä, harrastuksestaan ylpeästi kertoen.

Jaa Kuuntele

Metsästäjäliiton Wadén-palkinto myönnettiin Eija Vallinheimolle (kolmas vasemmalta). Palkinnon luovuttivat Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola, riista-asiantuntija Leena Kangas sekä puheenjohtaja Petteri Lampinen. Kuva: Metsästäjäliitto

Metsä | Erä Katja Lamminen

Metsästäjäliitto on myöntänyt vuoden 2026 Wadén-palkinnon Maaseudun Tulevaisuuden erätoimittajalle Eija Vallinheimolle. Tunnustus myönnetään vuosittain taholle, joka on merkittävästi edistänyt metsästystä tai riistanhoitoa.

Metsästäjäliiton hallituksen puheenjohtajan Petteri Lampisen mukaan Vallinheimo ansaitsee palkinnon metsästystä neutraalilla tavalla käsittelevistä uutisjutuistaan.

”Eija Vallinheimon metsästykseen ja riistakantoihin liittyvät uutiset on tehty aina neutraalisti ja faktojen perusteella. Palkinto on samalla tuen osoitus Maaseudun Tulevaisuuden linjalle nostaa maaseudun asukkaiden arkea ja elämää esille, myös metsästyksen näkökulmasta”, Lampinen sanoo.

”Yleisesti metsästysuutisointi on hyvin kahtiajakautunutta ja sillä pyritään kovasti ottamaan kantaa joko puolesta tai vastaan. Sudenmetsästykseen liittyvät asiat eivät ole ainakaan helpottaneet tilannetta.” Eija Vallinheimo

Vallinheimo otti palkinnon vastaan iloisena ja yllättyneenä. Hän kertoo pyrkivänsä tietoisesti välttämään kannanottoja omassa uutisoinnissaan.

”Yleisesti metsästyskeskustelu on hyvin kahtiajakautunutta ja sillä pyritään kovasti ottamaan kantaa joko puolesta tai vastaan. Sudenmetsästykseen liittyvät asiat eivät ole ainakaan helpottaneet tilannetta.”

Ennen Maaseudun Tulevaisuuteen siirtymistään Vallinheimo on tehnyt pitkän uran viestinnässä, muun muassa Ilmatieteen laitoksella ja syöpäjärjestöissä. Hän on toiminut myös Metsästäjäliiton viestintäpäällikkönä 2019–2023. Toimitustyössä hän nojaa kuitenkin tasapuolisuuteen.

”Luetutan juttujani talon sisällä. Kyllä niistä heti tulee palautetta, jos niistä näkyy painotuksia.”

Vallinheimo jakaa kiitosta myös työnantajalleen, joka on sallinut hänen keskittyä aihevalinnoissaan metsästys- ja kalastusjuttuihin. Metsästäjien hän toivoisi jatkossa näkyvän mediassa myös myönteisissä merkeissä.

”Metsästäjät voisivat kertoa julkisuudessa myös positiivisia asioita ja olla ylpeitä harrastuksestaan.”

”Pääasiassa vieraspetojen, lähinnä supikoirien, poistoa olen harrastanut viime aikoina.” Eija Vallinheimo

Vallinheimo harrastaa metsästystä itsekin. Tosin aikaa harrastukselle jää turhan vähän.

”Pääasiassa vieraspetojen, lähinnä supikoirien, poistoa olen harrastanut viime aikoina.”

Kumppanina metsällä kulkee 5-vuotias lyhytkarvainen saksanseisoja.

”Koiran iloksi on käyty jonkun verran sorsajahdissa ja etsimässä metsäkanalintuja.”

Työn puolesta Vallinheimo on käynyt yksittäisissä vierasjahdeissa, joissa on pyydetty peuraa ja hirveä.

”Harrastelen myös kalastusta. Tänä talvena olen saanut aikaiseksi viedä talviverkot pyyntiin”, monipuolinen erätoimittaja kertoo.

Vallinheimo vastaanotti tuhannen euron Wadén-palkinnon keskiviikkona Riistapäivillä Helsingissä.

Wadén-palkinto on nimetty Daniel Johannes Wadénin mukaan. Hän oli erittäin innokas metsästäjä ja riistanhoidon puolestapuhuja sekä Metsästäjäliiton ensimmäinen puheenjohtaja. Testamenttinsa kautta hän on ollut pitkään myös Metsästäjäliiton toiminnan tärkeä rahoittaja.