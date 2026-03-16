Metsämiesten Säätiö jakoi 1,8 miljoonaa euroa – apurahojen hakupaine kova ja hakijoiden taso korkea Haettujen apurahojen kokonaissumma kasvoi lähes kymmenen prosenttia edellisvuodesta.

Apurahojen myöntäjänä toimiva Metsämiesten Säätiön tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Metsämiesten Säätiö myönsi vuodelle 2026 noin 1,8 miljoonan euron edestä apurahoja. Säätiön hallitus päätti apurahoista perjantaina 13.3. talvisodan päättymispäivänä.

Rahoitus kohdentuu Säätiön mukaan tavoitteellisesti ja vaikuttavuushakuisesti Säätiön julkisen strategian mukaisesti metsäalan nykyisiin ja tuleviin ammattilaisiin, alan tunnettuuteen ja viestintään sekä tulevaisuuden ennakointiin.

Lisäksi osa rahoituksesta on niin sanottua siemenrahoitusta, mikä edellyttää hakijalta tai muualta tulevaa lisärahoitusta.

Yhteensä apuraha-anomuksia kertyi 286 kappaletta. Niiden yhteissumma oli 5,9 miljoonaa euroa.

Haettujen apurahojen kokonaissumma kasvoi Säätön mukaan 9 prosenttia eli 504 300 euroa edellisvuodesta. Lisäksi hakemusten lukumäärä kasvoi 5 prosenttia eli 14 kappaleella.

Säätiön toimitusjohtajan Ilari Pirttilä kuvaa käsittelyprosessia haastavaksi paitsi hakemusten määrä myös niiden korkean laadun takia.

”Päätösvalmistelu oli oman historiani vaikein. Sekä hakupaine että hankkeiden laatu olivat niin korkeat, että monia erittäin kannatettavia hankkeita jäi kokonaan ilman rahoitusta. Ja rahoitusta saaviltakin jouduttiin myöntöjä höyläämään”, Pirttilä kuvailee tiedotteessa.

Suurin yksittäinen rahoitus myönnettiin ihmisten johtamista kehittävän Metsäalan Johtamisakatemian toimintaan. Myönnetty summa oli 177 000 euroa.

Metsäalan opiskelijoiden kansainvälistymisen tukemiseen myönnettiin yhteensä 128 000 euroa. Tuki jalkautetaan muun muassa matka-apurahoina ja opintoapurahoina sekä kohdennettuna opiskelijajärjestöjen toimintaan.

Myönnetyllä rahoituksella on Säätiön mukaan käynnistymässä myös uusia avauksia.

”Rahoitettaviksi valikoituneet hankkeet toteuttavat strategiaamme vaikuttavasti hyvällä riski-tuottosuhteella eli kehittävät metsäalaa ja alan ammattilaisten hyvinvointia. Metsäalan ja sen ammattilaisten tulevaisuus on kohta piirun parempi”, Pirttilä arvioi.

Apurahojen kokonaismäärä 1,8 miljoonaa euroa riitti kattamaan vain noin kolmanneksen haetusta kokonaissummasta. Iso osa hyvistä ja kannatettavista apurahahakemuksista jää vuosittain rahoittamatta.

Säätiö pyrkiikin myös keräämään lahjoituksia metsäalan hyväksi.

Saadut lahjoitukset käytetään lyhentämättöminä ja korvamerkittyinä lahjoittajan toivomaan asiaan metsäalalla apurahana tai stipendinä.

Nyt päätetyissä apurahoissa saatuja lahjoituksia kohdennettiin lahjoittajan tahdon mukaisesti Metsäalan Johtamisakatemiaan, opiskelijoiden opintoapurahoihin sekä KOPPI-hankkeeseen.

Apurahojen myöntäjänä toimiva Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen.