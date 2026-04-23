Teollisuusliitto: Emme käsittele yksityiskohtia julkisuudessaTeollisuusliitto ei kommentoi Metsäpalvelutyönantajat ry:n esille tuomaa kritiikkiä metsäalan työehtosopimuksesta.
MT pyysi Teollisuusliitolta kommentteja Metsäpalvelutyönantajat ry:n esittämään kritiikkiin metsäalan työehtosopimuksesta.
Järjestön tiedote tuli yllätyksenä, ”kuin salama kirkkaalta taivaalta”, kertoo sopimusasiantuntija Jari Sirviö, joka vastaa Teollisuusliitossa metsäalan työehtosopimuksesta.
Perehdyttyään kannanottoon Sirviö sanoo, että Teollisuusliitto kunnioittaa saavutettua neuvottelutulosta, eikä aio käsitellä neuvottelujen kulkua ja osapuolten toimintaa julkisuudessa.
Sirviö toteaa, että yleensä tes-neuvottelujen tulokset ovat kompromisseja, ja on harvinaista, että mikään osapuoli saavuttaa kaikki tavoitteensa.
"Emme ota asiasisältöihin ja yksityiskohtiin kantaa julkisuudessa. Toki otamme neuvottelupöydässä ja työryhmissä."
