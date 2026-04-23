Korkeasaareen syntyi ahmanpentuja – ennätyksellisen iäkäs emo pääsi yllättämään eläintenhoitajatkin Kolme pentua ovat vielä pesän suojissa, mutta kesällä vierailijat voivat odottaa näkevänsä niitä.

Hoitajat ovat jo miettineet pennuille nimiä, jotka alkavat tänä vuonna S-kirjaimella. Kaksi pennuista on uroksia ja yksi naaras. KORKEASAARI/LEHTIKUVA.

Korkeasaaren eläintarhassa on syntynyt kolme ahmanpentua. Onnistunut lisääntyminen oli eläintarhan tiedotteen mukaan yllätys, vaikka ahmojen tiedettiinkin paritelleen, sillä 12-vuotias emoahma Pinja on ennätyksellisen iäkäs ensisynnyttäjä.

Edellisen kerran Korkeasaaressa on ollut ahmanpentuja lähes 20 vuotta sitten.

Pinja-ahmalla on vuosien varrella ollut useita puolisoehdokkaita, ja parittelujakin on nähty. Lisääntyminen onnistui kuitenkin vasta nyt. Pennut syntyivät maaliskuun alussa.

Pentujen isä oli kiinnostunut äänekkäistä pennuista. Se vietti aluksi aikaa samassa tarhassa emon kanssa ja kävi jopa katsomassa poikasia pesässä. Pinja ei kuitenkaan arvostanut häiriötä, ja hoitorauhan takaamiseksi eläintenhoitajat siirsivät isäahman toiseen tarhatilaan.

Eläintenhoitajat ovat seuranneet pentuja lähes pelkästään pesäkameran kautta ja vieneet vain kerran päivässä ruokaa emolle pesän lähettyville.

”Pinjalle on annettu täysi rauha hoitaa pentujaan – emme ole hengittäneetkään sinne päin! Olemme kyllä itkeneet aika monia onnenkyyneliä, koska ahmaparin lisääntyminen onnistui viimeinkin ja kaikki on mennyt näin hyvin”, eläintenhoitaja Susan Nuurtila kertoi tiedotteessa.

Ahmanpennuille on jo annettu matolääkkeet ja laitettu mikrosirut. Kaksi niistä on uroksia ja yksi naaras. Hoitajat ovat jo miettineet pennuille nimiä, jotka alkavat tänä vuonna S-kirjaimella.

Ahmanpennut syntyvät valkoturkkisina. Vähitellen turkki alkaa muuttua ruskeaksi, ja noin kahden viikon iässä kasvoihin, jalkoihin ja häntään alkaa ilmestyä tunnusomaisia kuvioita.

Emo imettää yhä pentujaan, jotka liikkuvat vielä ryömien. Lähiviikkoina niiden odotetaan alkavan kurkkia entistä aktiivisemmin pesän ulkopuolelle ja maistella kiinteää ruokaa. Eläintarhan vierailijoiden ei vielä kannata odottaa näkevänsä pentuja, mutta kesällä ahmatarhassa on luultavasti vilskettä.

Ahma on näätäeläin ja yksi Suomen neljästä suurpedosta. Luonnonvarakeskus arvioi viime vuonna, että Suomen ahmakanta on runsaat 500 yksilöä.

Euroopan eläintarhoissa elää noin 120 ahmaa, ja laji kuuluu Euroopan eläintarhajärjestön ylläpitämään EEP-suojeluohjelmaan. Kun pennut varttuvat, suojeluohjelman koordinaattori etsii niille uudet kodit muista suojeluun osallistuvista eläintarhoista.