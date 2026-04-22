Tutkimustieto lisää tuskaa: Punkit voivat levittää myös jänisruttoaTutkijat ovat tehneet löydön, joka ei todennäköisesti tee punkeista yhtään suositumpia. Niiden on nyt osoitettu pystyvän levittämään jänisruttoa.
Hyttysten on tiedetty levittävän jänisruttoa eli tularemiaa, joka tarttuu ihmisten ja eläinten välillä. Ruotsin maatalousyliopiston SVA:n tutkijat ovat kuitenkin havainneet, että myös punkit todennäköisesti levittävät tartuntaa.
Tutkijat ovat etsineet ihmisten lähettämistä yli tuhannesta punkista fransiella tularensis -bakteeria, joka voi aiheuttaa tularemia-tautia. Bakteeri on erittäin herkästi tarttuva, ja jo pieni määrä bakteereja riittää aiheuttamaan taudin.
”Punkit analysoitiin fransisella tularensis subsp. holartica -bakteerin varalta molekyylimenetelmillä. Yksi kissalta kerätty punkki sisälsi bakteerin. Kissalla ei ollut sairauden oireita, joten sen veressä ei todennäköisesti ole bakteereja. Tämä viittaa siihen, että punkki toi bakteerin kissaan”, SVA kirjoittaa verkkosivuillaan.
Tautia todetaan yleisimmin metsäjäniksellä ja rusakolla, joilla tartunta johtaa poikkeuksetta kuolemaan. Tartunnan saaneet jänikset kuolevat 2–10 päivän kuluessa tartunnasta akuutin yleisinfektion aiheuttamaan verenmyrkytykseen.
Jänisrutto voi tarttua myös ihmiseen. Jänisruton oireita ovat kuume, ihon paukama sekä kyseistä ihoaluetta lähimpien imusolmukkeiden turpoaminen ja joskus keuhkokuume. Lievä jänisrutto paranee useimmiten itsestään, mutta jos tauti tunnistetaan, se hoidetaan aina antibiootein.
