Metsurien epäselvien työehtojen uudistus lykkääntyi – ”työntekijäpuoli yritti ’rahastaa’”, syyttää työnantajaliittoMetsäpalvelutyönantajat ry:n mielestä monia työehtopykäliä pitäisi päivittää nykyaikaan, koska metsurien työnkuva on muuttunut.Lue artikkelin tiivistelmä
Metsäpalvelutyönantajat ry on tyytymätön metsäalan työehtosopimukseen, koska sen toivomia uudistuksia ei saatu teksteihin. Työryhmien työ jatkuu, ja muutoksia tavoitellaan voimaan helmikuussa 2027.Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.
Metsäpalvelutyönantajat ry kertoo olevansa pettynyt huhtikuussa solmittuun metsäalan työehtosopimukseen.
Palkkaratkaisu noudattelee yleistä linjaa, ja sen yhdistys hyväksyy. Työnantajajärjestö on kuitenkin tyytymätön siihen, ettei sen toivomia tekstimuutoksia saatu sopimukseen.
”Työntekijäpuoli yritti ’’rahastaa’’ muutoksilla ja sitä eivät työnantajat hyväksyneet”, Metsäpalvelutyönantajat sanoo tiedotteessaan.
Tekstimuutoksista on neuvoteltu työryhmissä. Työryhmien työ jatkuu ja muutokset on tavoitteena saada voimaan vuoden 2027 helmikuussa.
Metsäpalvelutyönantajien mielestä esimerkiksi ehdot matka- ja kulkemiskorvauksista, kotona käynnin korvauksista ja yöpymisrahasta ovat ulkomailta tuleviin metsureihin sovellettuina niin epäselviä, että työmarkkinajärjestötkään eivät ole yksimielisiä ehtojen tulkinnasta. Selvyyttä on yritetty luoda erillisellä tulkintaohjeella.
Jäsenille, sertifikaattien haltijoille ja auditoijille sekä valvovalle viranomaiselle (LVV) ei pystytä antamaan selkeitä vastauksia siitä, mitä työehtosopimuksessa on lopulta sovittu.”
’’Olemme käyttäneet paljon aikaa työryhmätöihin, emmekä saaneet niiden tuloksia vietyä teksteihin. Tämä on valitettavaa, sillä jäsenille, sertifikaattien haltijoille ja auditoijille sekä valvovalle viranomaiselle (LVV) ei pystytä antamaan selkeitä vastauksia siitä, mitä työehtosopimuksessa on lopulta sovittu”, Metsäpalvelutyönantajat ry:n puheenjohtaja Jukka Koivumäki sanoo tiedotteessa.
Metsäpalvelutyönantajien mielestä metsurien työehtosopimus on monelta osin vanhentunut, koska se on tehty aikana, jolloin metsurit tekivät pääasiassa puunkorjuuta. Nykyisin työ on pääasiassa raivaamista ja istuttamista.
Työnantajajärjestö haluaisi uudistaa esimerkiksi omien työvälineiden käyttökorvauksia. Niissä oletetaan metsurilla olevan kaksi moottorisahaa ja kaksi raivaussahaa.
Nykymetsuri ei välttämättä tarvitse moottorisahaa lainkaan. Työehtosopimuksessa mainittujen korvausten takia moni työnantaja tarjoaa työvälineet mieluummin itse.
Metsäpalvelutyönantajat ry on yksi työnantajatahoista, jotka sopivat metsäalan työehdoista. Muut osapuolet ovat metsänhoitoyhdistyksiä edustava Yksityismetsätalouden Työnantajat (YT), Metsähallitus ja Maaseudun Työnantajaliitto. Työntekijäpuolta edustaa Teollisuusliitto.
