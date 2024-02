Uusi hanke tuo lisää tietoa ilmastokestävästä metsänhoidosta − tavoitteena mahdollistaa täsmäpuunkorjuu Helsingin yliopiston metsätieteiden osaston Luomuhakkuu-projektissa kehitetään, testataan ja jalkautetaan käytäntöön menetelmiä, joiden avulla metsäalan toimijat pystyvät toteuttamaan luonnonmukaista täsmäpuukorjuuta. Puuvalinta ja päätös metsänkäsittelystä tapahtuu virtuaalitasolla.

Suomalaisten talousmetsien alueet ovat monimuotoisia puustoiltaan, maanpinnan muodoiltaan sekä maaperältään. Luomuhakkuu-hankkeessa luodaan tulevaisuuden tietoa tarkempaan koulutukseen ja metsienkäsittelyyn. Kuva: Janne Ruokonen / Tredu

MT Metsä | Metsänhoito 10:00 Tommi Hakala

Luomuhakkuu-hanke kuuluu kansallisen metsästrategian kärkihankkeisiin. Tavoite on mahdollistaa täsmäpuunkorjuu eli päästä virtuaalisissa metsissä mikrotasolle asti. Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu on puunkorjuuta, jossa luonnon erityispiirteet otetaan huomioon. Puuvalinta ja päätös metsänkäsittelystä tapahtuu mikrokuviotasolla.

Hankkeessa on luotu digitaalisia kaksosia jo olemassa olevista metsäkuvioista. Tämä tarkoittaa, että metsiköt on kuvattu dronella normaalilla kameralla ja laserkeilauskameralla. Metsiköiden jokaisen puun sijainti, pituus ja puulaji on merkitty digitaaliseen kaksoseen. Tunnistuksen on tehnyt tekoälyalgoritmi, joka on kehitetty Helsingin yliopiston supertietokonetta käyttäen. Projektissa on tällä tavalla tunnistettu 11 koemetsikköä, joiden koko on 3–10 hehtaaria.

Hankkeessa luodun datan avulla aiotaan mahdollistaa metsien ilmastollinen ja monimuotoisempi käsittely harvennushakkuissa. Mallinnuksessa ovat mukana myös monimuotoisuudessa tärkeät haapapuut. Tavoite on myös hyödyntää jo olemassa olevia ajouria tai maaston avoimia paikkoja ajourien sijoittamiseen. Myös eroosioherkkien rinteiden käsittely ja pehmeät maaperät voidaan mallintaa.

Projektin tuloksena on tulossa puukarttatuotteita, jotka ovat puuvalintaa ja ajouraopastusta tukevia, kuljettajia avustavia ohjelmia. Myös uuden metsälain hyväksymät poimintahakkuut voidaan kouluttaa tämän järjestelmän avulla, aitoihin metsiin perustuvina ohjelmina. Projektin tulokset jaetaan avoimena datana kaikille alan oppilaitoksille ja niistä luodaan eri simulaattoreille soveltuvat versiot.

Luomuhakkuu-projekti on osa Kestävän kasvun ohjelmaa ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -kokonaisuutta. Projektin päätoteuttaja on Helsingin yliopisto ja osatoteuttajina Tredu sekä Arbonaut Oy. Metsäkonevalmistaja Ponsse on omarahoitteisesti myös mukana ja tällä hetkellä järjestelmää kehitetään Ponssen simulaattorilla. Projekti valmistuu vuoden 2024 lopussa.

Lue Koneviestin nettisivuilta, miten simulaattorikoulutusta hyödynnetään ja mitä hyötyä Luomuhakkuu-hankkeesta on!

