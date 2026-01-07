Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | MTK:n Åberg arvioi, että Mercosur-sopimus menee maaliin – ”Lisärahoitus maataloudelle on perusteltu”
Tilaajalle | Puolustusvoimat ei kuoki suolla – se neuvoo, missä ennallistettu luonto pysäyttää vihollisen