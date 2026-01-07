Koskikalastusluvat myynnissä – kaikki perhokalastajat eivät malta odottaa kevättä Metsähallitus on avannut kalastuslupien myynnin kuudelle eteläisen ja keskisen Suomen koskikohteelle.

Tavallisesti ensimmäiset perhokalastajat aloittavat kautensa kevättalvella, mutta talviaikaankin on kalastajia. Kuva: Lari Lievonen

Suurin osa kalastajista hankkii lupansa keväälle ja kesälle, mutta ensimmäiset koskiluvat myydään jo tammikuun paukkupakkasiin.

Metsähallituksen eräpalvelut kertovat, että keskiviikkona 7. tammikuuta tulivat myyntiin kalastusluvat Kotalan koskille Virroilla, Keihärinkoskelle Viitasaarella, Kolima-Keiteleen koskireitille Viitasaarella, Karvionkoskelle Heinävedellä, Langinkoskelle Kotkassa ja Latokartanonkoskelle Salossa.

Suuri osa vuoden 2026 luvista tuli myyntiin jo joulukuussa. Toisaalta monien pohjoisten kalastuskohteiden lupamyynti avataan vasta keväämmällä.

"Tavallisesti ensimmäiset perhokalastajat aloittavat kautensa kevättalvella, kun hankikorennot kuoriutuvat ja kalat kerääntyvät niitä syömään. Kaikki eivät silti malta odottaa”, viestintäpäällikkö Aku Ahlholm Metsähallituksen Eräpalveluista arvelee.

Hänen mukaansa joka vuosi muutamat kalastajat ostavat lupia vielä aiemmin, eli jo tammi-helmikuulle.

”Ehkä silloin halutaan enemmän testata välineitä kuin tosissaan pyytää. Koskessa ja koskenpartaalla on aina oltava varovainen, mutta erityisen varovainen talvella ja kevättalvella, jolloin rannoilla on petollista jäätä ja vesi hyisen kylmää."

Keskiviikkona myyntiin tuleviin kohteisiin hankittiin viime vuonna yhteensä yli 3 000 kalastuslupaa. Suosituimpia olivat Kolima-Keiteleen reitin luvat ja Karvionkoski. Kohteille on saatavilla kuuden tunnin, 12 tunnin ja vuorokauden mittaisia lupia. Myös koko kosken varaaminen on useilla kohteilla mahdollista.

Kaiken kaikkiaan Metsähallituksen Eräluvat-palvelusta hankitaan vuosittain noin 100 000 kalastuslupaa.