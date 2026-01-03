Ylä-Lapin kuntalaisille on nyt käynnissä maksuttomien kalastuslupien haku Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntalaiset voivat nyt hankkia maksuttomia kalastuslupia ajanjaksolle 2026–2028. Aiemmin myönnetyt luvat ovat siihen saakka voimassa.

Maksuton kalastuslupa oikeuttaa vapa- ja pyydyskalastukseen valtion vesialueilla, lohen ja taimenen nousualueita lukuun ottamatta. Kuva: Hannu Huttu

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntalaiset voivat hakea maksuttoman kalastusluvan valtion vesille ensisijaisesti oman kuntansa alueelle. Vuodenvaihteessa päättyvällä lupakaudella maksuttomia kalastuslupia on ollut voimassa noin 2 400 kappaletta.

Metsähallituksen tiedotteen mukaan maksuton kalastuslupa oikeuttaa vapa- ja pyydyskalastukseen valtion vesialueilla lohen ja taimenen nousualueita lukuun ottamatta. Lupia ei ole kiintiöity, joten luvan saavat halutessaan kaikki paikalliset.

Ylä-Lapin maksutonta kalastuslupaa ei tarvitse enää lähteä noutamaan erikseen toimipaikoista vaan sen voi hakea Eräluvat.fi-palvelusta tai soittamalla palvelunumeroon 020 69 2424. Luvan hakeminen on mahdollista myös Tunturi-Lapin luontokeskuksessa ja Inarin asiakaspalvelussa.

Ylä-Lapin kuntalaisten maastoliikennelupia tuleville vuosille on voinut hakea joulukuun alusta lähtien.