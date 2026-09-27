Viktor Nilsson liikkui syyskuun alussa metsästysmailaan noin kymmenen mailia Lundista koilliseen Skånessa. Illan aikana hän ampui ensin yhden ketun ja myöhemmin toisen, joka tuli vastaan samaa polkua kuin ensimmäinen.

Svensk Jakt kertoo, että kun Viktor pääsi ketun luo ja nosti sen otsalampun valossa, hän näki, että sillä oli ainutlaatuinen turkki.

”Olin melko yllättynyt.”

Kun hän pääsi kotiin, hän etsi tietoa internetistä ja huomasi, että kettu oli niin kutsuttu laikkukettu. Se on kettu, jolla on harvinainen geneettinen värimutaatio.

Viktor vei ketun ystävälleen, joka auttoi Nilssonia nylkemään ketun. Silloin selvisi, että myös ketun nahka oli täplikäs.

”Olin yhteydessä Ruotsin metsästäjäliittoon ja Ruotsin eläinlääketieteelliseen instituuttiin SVA:han. Kaksi siellä työskentelevää eläinlääkäriä vastasi, etteivät he olleet koskaan nähneet mitään vastaavaa”, Viktor Nilsson kertoo.

Svensk Jakt: Unik rävmutation överraskade jägaren