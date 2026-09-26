Metsästäjäliitto pilotoi kotimaista paikannuspalveluaMahdollinen palvelun myynti alkaisi syksyllä 2027, ja Metsästäjäliiton omistamalla Eräkontilla olisi myymiseen yksinoikeus.
Metsästäjäliiton verkkokauppa Eräkontti ja Loimu Labs käynnistävät aiesopimuksen myötä uuden, avoimeen rajapintaan perustuvan paikannuspalvelun pilotoinnin.
Palvelussa erilaiset koirien paikantimet voidaan liittää palveluun, mikäli paikantimien valmistajat haluavat osallistua yhteistyöhön. Pilotointivaiheessa syksyn aikana testiyhteistyössä ovat mukana ainakin Mini-Finder ja Teltonika-koirapaikantimet.
Syksyn aikana palvelua testataan jo metsästysseuroissa eri puolilla Suomea. Liiton tiedotteen mukaan onnistunut testijakso voi johtaa Eräkontin enemmistöosakkuuteen yhtiössä.
Metsästäjäliiton ja sen piirien omistama metsästyksen verkkokauppa Eräkontti ja hollolalainen paikannuspalvelua kehittävä startup-yritys Loimu Labs oy ovat 3.9.2026 solmineet aiesopimuksen Eräkontin mahdollisesta osakkuudesta paikannuspalveluyrityksessä.
”Toteutuessaan osakkuus toisi suomalaisten metsästäjien käyttöön ja päätösvallan piiriin metsästäjien oman paikannuspalvelun”, korostaa aiesopimuksen merkitystä Eräkontti oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Metsästäjäliiton hallituksen 2. varapuheenjohtaja Harri Käsmä.
Metsästäjät käyttävät paikannustietoa nähdäkseen laitteeltaan, esimerkiksi matkapuhelimesta, metsästyskoiran ja muiden seurueen metsästäjien sijainnin.
Samaan yhteyteen tehtävän metsästysoikeuksien hallinnointijärjestelmän avulla metsästysseura voi tuottaa jäsenilleen paikannuspalvelun karttanäkymään kuvauksen alueesta, jossa seuralla on metsästysoikeudet.Artikkelin aiheet
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